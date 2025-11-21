ETV Bharat / state

पौड़ी में गुलदार का आतंक, अब डोभाल ढांडरी गांव में हमला, बुजुर्ग महिला बुरी तरह घायल

पौड़ी गढ़वाल: जनपद में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ताजा घटना डोभाल ढांडरी गांव की है. डोभाल ढांडरी गांव में शुक्रवार को 62 वर्षीय भगवान देवी पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया. हमले में महिला के गले पर गंभीर चोट आई है. ग्रामीणों की सहायता से उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया. जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार जारी है.

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम और डीएफओ पौड़ी अस्पताल पहुंचे. यहां उन्हें ग्रामीणों के कड़े आक्रोश का सामना करना पड़ा. लोगों ने वन विभाग की लापरवाही और लगातार हो रही घटनाओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त की. ग्रामीणों ने बताया कोटी गांव में हुई महिला की मौत की घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और पास के ही डोभाल ढांडरी गांव में एक और हमला हो गया. लगातार होती इन घटनाओं ने लोगों में भय का माहौल बना दिया है.

ग्रामीणों का कहना है कि उनके बच्चे रोज जंगलों के रास्ते से स्कूल और अन्य कामों के लिए आते-जाते हैं. जिससे हर समय खतरा बना रहता है. ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गुलदार के हमले इसी तरह जारी रहे तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा. लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा. उन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन और वन विभाग तुरंत प्रभाव से इस गुलदार को शूट करने के आदेश जारी करे, ताकि गांव में सुरक्षा की भावना वापस आ सके.

पौड़ी में 24 घंटे के अंदर गुलदार ने दो घटनाओं को अंजाम दिया है. गुलदार की एक घटना में महिला की मौत हो गई है. अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया है. दोनों ही घटनाएं तब हुई जब महिलाएं जंगल में घास लेने गई हुई थी.