'अरे सरकार, हम इंसान हैं, जानवर नहीं', जानें क्यों फूटा ग्रामीणों का गुस्सा? आंदोलन की दी चेतावनी
ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 3:26 PM IST
नाहन: दिनभर काम करने के बाद जब शरीर थक चुका हो और घर लौटने की जल्दी हो, या स्कूल-कॉलेज से छुट्टी के बाद बच्चे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाह रहे हों, लेकिन अचानक रास्ता ही बंद मिल जाए, तो उस परेशानी का अंदाजा वही लगा सकता है जो उसे झेल रहा हो. सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत बर्मापापड़ी–कौलांवालाभूड़ सड़क पर गुलरिया ढांक के कारण इन दिनों ग्रामीण कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं. पहाड़ दरकने से बंद हुई यह सड़क कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं खुल पाई है. इस मार्ग पर न तो बसें गांव तक पहुंच पा रही हैं और न ही दूसरे वाहन. आवाजाही प्रभावित होने से लोग कई किलोमीटर पैदल चलने और उफनती रूण नदी को पार करके अपने घर पहुंचने को मजबूर हैं.
ग्रामीणों के अनुसार, यह समस्या सिर्फ कुछ दिनों की नहीं है. पिछले कुछ वर्षों से यहां लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे बार-बार सड़क बंद हो जाती है और पूरे इलाके का संपर्क कट जाता है. वर्षों से इस गंभीर समस्या को झेल रहे सैकड़ों ग्रामीण सोमवार को गुलरिया ढांक पर एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया. ग्रामीणों ने दोटूक शब्दों में कहा कि उन्हें बार-बार की अस्थायी राहत नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और स्थायी रास्ता चाहिए, ताकि हर बारिश के बाद उनका संपर्क दुनिया से न कटे.
50 मीटर सड़क पर गिरा पहाड़, कई दिन से आवागमन बाधित
सैनवाला वाया बर्मापापड़ी–कौलांवालाभूड़ सड़क पर गुलरिया के समीप 8 अक्टूबर को भारी भूस्खलन हुआ था. पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरककर सड़क पर आ गिरा, जिससे करीब 50 मीटर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया. लोक निर्माण विभाग की मशीनरी मौके पर मलबा हटाने में जुटी है, लेकिन सड़क अब तक बहाल नहीं हो पाई है. हालांकि, सुरला होकर नाहन के लिए बसों की आवाजाही जारी है. ग्रामीणों को आशंका है कि सड़क खुलने के बाद यदि दोबारा बारिश हुई और फिर भूस्खलन हुआ, तो उन्हें एक बार फिर इसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
कामगारों और विद्यार्थियों को पैदल तय करनी पड़ रही दूरी
सड़क बंद होने का असर कालाअंब के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है. बसें कौलांवालाभूड़ तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को करीब दो से तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है. कई लोग रूण नदी के रास्ते घर पहुंच रहे हैं. दिनभर काम करने के बाद घर लौटने वाले कामगारों और पढ़ाई के बाद घर जाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति परेशानी भरी बनी हुई है. रात के समय नदी पार करके घर पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है.
आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की चिंता
ग्रामीणों को सड़क बंद होने से केवल रोजमर्रा के आवागमन की परेशानी नहीं है, बल्कि आपात स्थिति को लेकर भी चिंता सता रही है. उनका कहना है कि यदि किसी मरीज को तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ जाए, तो रास्ता बंद होने के कारण मुश्किलें बढ़ सकती हैं. नदी पार करना बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए आसान नहीं है. ग्रामीण चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित तरीके से अस्पताल और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में परेशानी न हो.
वर्षों पुरानी समस्या, स्थायी समाधान नहीं निकलने से नाराजगी
गुलरिया ढांक पर भूस्खलन की समस्या वर्षों पुरानी है. बारिश के दौरान यहां पहाड़ से मलबा गिरने और सड़क बंद होने का खतरा बना रहता है. ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग इस हिस्से पर करोड़ों रुपये खर्च कर चुका है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है. उनका सवाल है कि जब बार-बार इसी स्थान पर भूस्खलन होता है, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही, जिससे सड़क संपर्क सुरक्षित बना रहे. ग्रामीणों के मुताबिक, हर बार मलबा हटाकर सड़क खोलना पर्याप्त नहीं है. इस संवेदनशील हिस्से का तकनीकी आकलन कराकर स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए.
सड़क बंद होते ही थम जाती है जिंदगी, वर्षों से नहीं निकला हल
मौके पर ग्रामीणों के साथ मौजूद कौलांवालाभूड़ पंचायत की प्रधान कोमल रघुवंशी ने उनकी परेशानी और नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि गुलरिया ढांक की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर लोग एकत्रित हुए हैं. सड़क बंद होने से क्षेत्र के हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है. बसें गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं, कामगारों और विद्यार्थियों को पैदल चलना पड़ रहा है और लोगों को नदी पार करके घर लौटना पड़ रहा है.
प्रधान ने सरकार और प्रशासन से नाराजगी जताते हुए कहा, "हम इंसान हैं, जानवर नहीं. हमें भी रास्ता चाहिए." उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को केवल चुनाव के समय याद नहीं किया जाना चाहिए. वे भी मतदाता हैं और उन्हें भी सुरक्षित सड़क सुविधा मिलनी चाहिए. उनके मुताबिक, कौलांवालाभूड़ पंचायत के कई छोटे-छोटे गांवों के लोग इस मार्ग पर निर्भर हैं. यहां के लोग कालाअंब के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने, बच्चों को स्कूल-कॉलेज भेजने और अन्य जरूरी कामों के लिए इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में सड़क बंद होने से पूरे क्षेत्र का जनजीवन प्रभावित हो रहा है.
'पीएम मोदी, सीएम सुक्खू समेत 7 लोगों को भेजेंगे ज्ञापन'
ग्रामीण हिमांशु ठाकुर ने बताया कि समस्या को संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए एक ज्ञापन तैयार कि या गया है. उन्होंने कहा कि यह ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सांसद सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्थानीय विधायक अजय सोलंकी सहित सात लोगों को भेजा जाएगा. ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि वे कब से इस समस्या का सामना कर रहे हैं और सड़क बंद होने से क्षेत्र के लोगों को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है.
हिमांशु ने कहा कि ग्रामीणों की मुख्य मांग इस समस्या का स्थायी समाधान करना है, ताकि लोगों को बार-बार ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े. क्षेत्र में मरीजों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी भी हैं, जिन्हें नदी पार करके आवागमन करना पड़ रहा है. ग्रामीण चाहते हैं कि यहां सड़क या पुल सहित कोई ऐसा सुरक्षित विकल्प तैयार किया जाए, जिससे लोगों की परेशानी दूर हो सके.
वहीं, एक अन्य ग्रामीण जंगबीर ने कहा कि गुलरिया ढांक के पास रास्ते की स्थिति खराब होने से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. कई लोग रोजगार के लिए घर से बाहर जाते हैं, लेकिन सड़क बंद होने के कारण उन्हें लौटते समय नदी पार करके दूसरी ओर जाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द समाधान निकाला जाए और यहां पुल का निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार इस तरह की मुश्किलों से न गुजरना पड़े.
पुल निर्माण की मांग, समाधान नहीं हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन
ग्रामीणों की मांग है कि गुलरिया ढांक की भौगोलिक स्थिति का विशेषज्ञों से तकनीकी आकलन करवाया जाए और भूस्खलन से बचाव के लिए ठोस उपाय किए जाएं. उन्होंने यहां पुल निर्माण सहित अन्य सुरक्षित विकल्पों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि नदी में मशीनरी लगाकर अस्थायी रास्ता तैयार करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. मौके पर एकत्रित सैकड़ों लोगों ने सरकार और प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की अपील की. प्रधान कोमल रघुवंशी ने चेतावनी दी कि यदि ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ग्रामीण अपनी मांग लेकर शिमला तक जाएंगे. ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से इस परेशानी को झेल रहे हैं और अब चाहते हैं कि संबंधित विभाग केवल अस्थायी राहत देने के बजाय ऐसा समाधान निकाले, जिससे भविष्य में बार-बार सड़क बंद होने की समस्या से बचा जा सके.
गुलरिया ढांक की समस्या अब ग्रामीणों के लिए केवल सड़क खुलवाने तक सीमित नहीं रह गई है. रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के लिए सुरक्षित रास्ता उनके लिए बड़ी जरूरत बन गया है. ग्रामीण चाहते हैं कि हर बारिश के बाद उनका संपर्क बाकी क्षेत्र से न कटे और उन्हें घर पहुंचने के लिए नदी पार करने या कई किलोमीटर पैदल चलने की मजबूरी न हो. अब उनकी मांग है कि सड़क बहाली के साथ गुलरिया ढांक का तकनीकी आकलन कराकर स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं.
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