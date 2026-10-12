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'अरे सरकार, हम इंसान हैं, जानवर नहीं', जानें क्यों फूटा ग्रामीणों का गुस्सा? आंदोलन की दी चेतावनी

गुलरिया ढांक पर छलका ग्रामीणों का दर्द ( ETV BHARAT )

नाहन: दिनभर काम करने के बाद जब शरीर थक चुका हो और घर लौटने की जल्दी हो, या स्कूल-कॉलेज से छुट्टी के बाद बच्चे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाह रहे हों, लेकिन अचानक रास्ता ही बंद मिल जाए, तो उस परेशानी का अंदाजा वही लगा सकता है जो उसे झेल रहा हो. सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत बर्मापापड़ी–कौलांवालाभूड़ सड़क पर गुलरिया ढांक के कारण इन दिनों ग्रामीण कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं. पहाड़ दरकने से बंद हुई यह सड़क कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं खुल पाई है. इस मार्ग पर न तो बसें गांव तक पहुंच पा रही हैं और न ही दूसरे वाहन. आवाजाही प्रभावित होने से लोग कई किलोमीटर पैदल चलने और उफनती रूण नदी को पार करके अपने घर पहुंचने को मजबूर हैं.

ग्रामीणों के अनुसार, यह समस्या सिर्फ कुछ दिनों की नहीं है. पिछले कुछ वर्षों से यहां लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे बार-बार सड़क बंद हो जाती है और पूरे इलाके का संपर्क कट जाता है. वर्षों से इस गंभीर समस्या को झेल रहे सैकड़ों ग्रामीण सोमवार को गुलरिया ढांक पर एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया. ग्रामीणों ने दोटूक शब्दों में कहा कि उन्हें बार-बार की अस्थायी राहत नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और स्थायी रास्ता चाहिए, ताकि हर बारिश के बाद उनका संपर्क दुनिया से न कटे.