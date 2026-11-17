गूलर बस एक्सीडेंट में जांच के आदेश, घायलों से मिले सीएम, मुआवजे की घोषणा
Gular Bus Accident: सीएम धामी ने कहा हादसे के बाद प्रशासन की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रहीं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 3:10 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 3:17 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ. यहां हरिद्वार से जोशीमठ जा रही बस मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के गूलर के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 लोग घायल हो गए हैं. हादसे के बाद घायलों उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया है. मुख्यमंत्री सीएम धामी घायलों से मिलने एम्स ऋषिकेश पहुंचे.
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जनपद के उलर घाटी के पास ऋषिकेश से जोशीमठ जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और शोककुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की. उन्होंने बताया घायलों को एम्स ऋषिकेश सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती कराकर उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था कर दी गई है. प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में पूरी तरह मुस्तैद है. इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के कारणों की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं.
LIVE: AIIMS, ऋषिकेश में सड़क दुर्घटना के घायल यात्रियों का कुशलक्षेम जानते हुए https://t.co/2wHYvx2U4c— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 17, 2026
हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे और भर्ती घायलों से मुलाकात की. उन्होंने चिकित्सकों से घायलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने और सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.
ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के गूलर, रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र तथा टिहरी जनपद की दोगी पट्टी के बांसकाटल में हुई सड़क दुर्घटनाओं में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। इन दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा प्रभावितों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित की जाए।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 17, 2026
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा हादसे के बाद प्रशासन की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रहीं. घायलों को एम्स ऋषिकेश सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती कराकर बेहतर उपचार की व्यवस्था की गई है. वहीं दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं.
फिलहाल एम्स ऋषिकेश में घायलों का उपचार जारी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
🚨 गूलर के पास बस खाई में गिर गई थी, टिहरी पुलिस का युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। 🔹 अब तक 20 घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा जा चुका है। 🔹 हादसे में अब तक 04 शव बरामद किए जा चुके हैं। #TehriPolice #RescueOperation #UttarakhandPolice #EmergencyResponse https://t.co/YgCt3HfKtp— Tehri Garhwal Police Uttarakhand (@TehriGarhwalPol) November 17, 2026
मुआवजे की घोषणा, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे ₹2 लाख: मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को ₹2-₹2 लाख की आर्थिक सहायता, गंभीर रूप से घायलों को ₹1 लाख तथा सामान्य रूप से घायलों को ₹40 हजार तक की राहत राशि प्रदान करने की घोषणा की है. साथ ही, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल एवं आरटीओ, देहरादून को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत राहत राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए. घायलों को समुचित एवं बेहतर चिकित्सा उपचार सुनिश्चित किया जाए.
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