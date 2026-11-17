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गूलर बस एक्सीडेंट में जांच के आदेश, घायलों से मिले सीएम, मुआवजे की घोषणा

एम्स ऋषिकेश पहुंचे सीएम धामी ( ETV Bharat )

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जनपद के उलर घाटी के पास ऋषिकेश से जोशीमठ जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और शोककुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की. उन्होंने बताया घायलों को एम्स ऋषिकेश सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती कराकर उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था कर दी गई है. प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में पूरी तरह मुस्तैद है. इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के कारणों की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं.