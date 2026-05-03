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100 साल से 'गुलाब पाशा' घोल रही है लोगों की जुबान पर मिठास,​ बिना फ्रिज 8 दिन तक नहीं होती खराब

'गुलाब पाशा' अपनी शुद्धता और शाही स्वाद के लिए मशहूर है. आज भी यह मिठाई पारंपरिक तरीके से बनाई जा रही है.

100 साल पुरानी शाही मिठाई
100 साल पुरानी शाही मिठाई (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 9:00 AM IST

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Updated : May 3, 2026 at 9:26 AM IST

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उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर अपने ऐतिहासिक स्थलों और शाही विरासत के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां की कुछ पारंपरिक मिठाइयां भी शहर की पहचान बन चुकी हैं. ऐसी ही एक अनोखी और दुर्लभ मिठाई है गुलाब पाशा जो पिछले करीब 100 वर्षों से लोगों की जुबान पर मिठास घोल रही है.

शहर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर चौक के निकट स्थित एक पुरानी दुकान में यह मिठाई तैयार की जाती है. जहां तीन पीढ़ियों से यह परंपरा लगातार चल रही है और अब चौथी पीढ़ी भी इसे आगे बढ़ा रही है. दुकान के संचालक 81 वर्षीय सत्यनारायण पिछले 20 साल से खुद दुकान संभाल रहे हैं. उनसे पहले उनके पिता प्रभुदयाल ने यह जिम्मेदारी निभाई, जबकि इस दुकान की नींव गोवर्धन लाल ने रखी थी. अब परिवार की चौथी पीढ़ी के रवि प्रकाश भी इस व्यवसाय से जुड़ चुके हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.

सबको भाया उदयपुर का शाही 'गुलाब पाशा' (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर)

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ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सत्यनारायण बताते हैं कि यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि एक विरासत है जिसे उन्होंने दिल से संभाला है. उनका कहना है कि हमने पैसा कमाने से ज्यादा लोगों के दिलों में जगह बनाई है. गुलाब पाशा का संबंध सिर्फ आम लोगों से ही नहीं, बल्कि राजघराने से भी रहा है. बताया जाता है कि रियासत काल में यही मिठाई महलों में भेजी जाती थी. आज भी पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और राजपरिवार के सदस्य इस मिठाई को खास पसंद करते हैं और आयोजनों में मंगवाते हैं.

मिठाई 'गुलाब पाशा' की कहानी
मिठाई 'गुलाब पाशा' की कहानी (फोटो ईटीवी भारत gfx)

सिर्फ राजघराना ही नहीं, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जैसी हस्तियां भी इस पारंपरिक स्वाद की प्रशंसक बताई जाती हैं. स्थानीय लोगों के साथ-साथ अमेरिका, दुबई और यूरोप से आने वाले पर्यटक भी जब उदयपुर आते हैं, तो यहां से 'गुलाब पाशा' पैक कराना नहीं भूलते. गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के पर्यटकों के लिए तो यह उदयपुर यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है.

​राजघराने की पसंद से बॉलीवुड की दीवानगी तक
​राजघराने की पसंद से बॉलीवुड की दीवानगी तक (फोटो ईटीवी भारत gfx)

कैसे बनती है गुलाब पाशा : इस खास मिठाई को बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारंपरिक है. सत्यनारायण बताते हैं कि सबसे पहले दूध को भट्टी पर लगातार उबालकर मावा तैयार किया जाता है. इसके बाद उसी मावे में शक्कर मिलाकर करीब आधे घंटे तक पकाया जाता है. जब मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो जाता है, तो उसे नीचे उतारकर ठंडा किया जाता है और फिर थाल में जमाया जाता है.जमने के बाद इसकी कटिंग करके ग्राहकों को परोसा जाता है. इस मिठाई की खास बात यह है कि इसकी सिकाई इतनी अच्छी तरह की जाती है कि यह 8 दिन तक खराब नहीं होती और इसे फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती.

पारंपरिक मिठाइयां
पारंपरिक मिठाइयां (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

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मौसम के अनुसार बदलता स्वाद : गुलाब पाशा के अलावा दुकान पर मौसम के अनुसार अन्य खास मिठाइयां भी तैयार की जाती हैं. गर्मियों में आम की बर्फी खूब पसंद की जाती है, जिसमें आम के मावे को घी में पकाकर तैयार किया जाता है. वहीं सर्दियों में हरे चने की बर्फी लोगों की पहली पसंद होती है. इसके अलावा कलाकंद भी यहां का मशहूर है.

उदयपुर की मशहूर मिठाई
उदयपुर की मशहूर मिठाई (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

कीमत और लोकप्रियता : इस खास मिठाई की कीमत करीब 440 रुपए प्रति किलो है, लेकिन इसके स्वाद और परंपरा के सामने कीमत मायने नहीं रखती. समय बदला, बाजार बदले, लेकिन गुलाब पाशा का स्वाद और उसकी पहचान आज भी वैसी ही बनी हुई है. रियासत काल से लेकर लोकतंत्र तक, यह मिठाई लगातार लोगों के दिलों पर राज कर रही है. उदयपुर की यह छोटी सी दुकान सिर्फ मिठाई नहीं बेचती बल्कि एक सदी पुरानी परंपरा, शाही स्वाद और भावनाओं की मिठास भी लोगों तक पहुंचा रही है.

उदयपुर का शाही गुलाब पाशा
उदयपुर का शाही गुलाब पाशा (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

मिठाई लेने आए मदनलाल ने गुलाब पाशा की खूब तारीफ की कहा कि उन्होंने कई जगह की मिठाइयां खाई हैं, लेकिन इसका स्वाद सबसे अलग है. उन्होंने बताया कि जैसे ही मिठाई खाते हैं, उसमें मावे का असली स्वाद और खुशबू साफ महसूस होती है. पिछले 30 साल से वही मिठाई खरीदार है इससे पहले उनके पिता खरीद करते थे. वहीं दूसरे पर्यटक दिनेश ने कहा कि वह जब भी उदयपुर आते हैं, यहां से यह मिठाई जरूर लेकर जाते हैं. उनके अनुसार, यह सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि उदयपुर की खास पहचान है. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने घर वालों और दोस्तों के लिए भी इसे ले जाते हैं, क्योंकि यह कई दिनों तक खराब नहीं होती.

मिठाई खरीदते हुए ग्राहक
मिठाई खरीदते हुए ग्राहक (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

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कैसे पड़ा नाम... : दुकानदार रवि ने बताया कि गुलाब पाशा नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है. करीब 100 साल पहले इस मिठाई का कोई तय नाम नहीं था. जब ग्राहक दुकान पर आते और इसका स्वाद चखते, तो उन्हें इसमें गुलाब का रस और पंखुड़ियों की हल्की खुशबू महसूस होती थी. इसी सुगंध और स्वाद से प्रभावित होकर लोग इसे अपने आप गुलाब पाशा कहने लगे. धीरे-धीरे यही नाम प्रचलन में आ गया और पहचान बन गया. समय के साथ यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा. आज स्थिति यह है कि Google Search पर गुलाब पाशा सर्च करने पर सबसे पहले इसी दुकान का नाम सामने आता है. रवि ने बताया इस मिठाई की खासियत ने इसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचान दिलाई है.

दुकान पर बैठे सत्यनारायण
दुकान पर बैठे सत्यनारायण (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
Last Updated : May 3, 2026 at 9:26 AM IST

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