गुलाब चंद कटारिया बोले, 'पेपर लीक को स्थाई रूप से रोकें', 'चुनाव में जिसे जनसमर्थन मिले, स्वीकार करें'
पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि हिंसा फैलाकर सफल भी हो जाएंगे, तो उससे आमजन को कोई फायदा नहीं होगा.
Published : October 15, 2026 at 4:55 PM IST
अजमेर : पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि गृहमंत्री रहते हुए मेरे समय में भी पेपर आउट हुए, लेकिन ऐसा निरंतर होते चले जा रहा है. यह सामूहिक जिम्मेदारी है. इसका स्थाई समाधान निकाला जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए और जिसको जनसमर्थन मिले, उसे स्वीकार करना चाहिए. कटारिया गुरुवार को परिवार समेत अजमेर सर्किट हाउस में थे. वे अपने परिवार के साथ कुछ देर अजमेर ठहरे और रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए. कटारिया परिवार के साथ ट्रेन से सम्मेद शिखर की यात्रा पर जा रहे हैं.
'पेपर लीक का निकले स्थाई समाधान' : पेपर आउट मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि गरीबी में जो भी बच्चा पढ़ता है, वह बहुत कष्ट देखकर पढ़ता है. पढ़ाई के लिए मकान, खेत तक गिरवी रख देता है. ऐसे बच्चों के माता-पिता खुद भूखे रहकर पढ़ाते हैं. ऐसे बच्चे जब परीक्षा देते हैं और अपनी मेहनत का परिणाम का इंतजार करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, तो उन पर क्या बीतती है. यह समझने का प्रयास किया जाना चाहिए. पेपर लीक न हो, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए. केवल भाषण देने से इसका स्थाई समाधान नहीं हो सकता. इस गंभीर समस्या को लेकर अपने-अपने तर्क दिए जाने चाहिए. ताकि कोई समाधान निकले और भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं नहीं हों.
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'लोकतांत्रिक तरीके से उठाएं मुद्दे' : कटारिया ने कहा कि एक समय था जब उच्च शिक्षण संस्थाओं में कॉमरेड्स का प्रभाव था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों को नई दिशा दी. राजनीति में अवसर का फायदा उठाना हर किसी का दृष्टिकोण होता है. मेरा मानना है कि कानून के दायरे में रहकर छात्र संगठनों को काम करना चाहिए. हिंसा फैलाकर सफलता भी प्राप्त कर लेंगे, तो उससे आमजन को कोई फायदा नहीं होगा. इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए. देश में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, उस वक्त सब तरफ सन्नाटा था. तब जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की शुरुआत करके युवाओं को जगाया था. जब विषय ठीक है, तो लोकतांत्रिक तरीके से उसे उठाया जाना चाहिए. स्वार्थ सिद्ध करने के लिए केवल हिंसा फैलाना और उसमें किसी की जान जाती है, तो इस बात को समझना होगा.
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'चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो, जनमत को करें स्वीकार' : कटारिया ने कहा कि यदि चुनाव हिंसा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस बारे में सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए. चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए और जिसको जनता का मत मिल जाए, उसे स्वीकार करना चाहिए. यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में ऐसा माहौल बनने लगा कि सरकार को मजबूर होकर छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने के बारे में सोचना पड़ता था. ताकि हिंसा के वातावरण से बच्चों को बाहर निकाला जा सके. विद्यार्थियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से वे चुनाव लड़ें. सरकार को भी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव करवाना चाहिए. सम्मानपूर्वक छात्रसंघ चुनाव होते हैं, तो यह देश के लिए हितकर है.
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'पद की गरिमा को बनाए रखना जरूरी' : उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी का एमएलए नहीं कहलाया, बल्कि उदयपुर का एमएलए कहलाया था. इसका मतलब साफ है कि पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए. सही काम किसी का भी हो, उसे करना चाहिए और गलत काम यदि अपने का भी हो, तो उसे नहीं करना चाहिए. 'सिद्धांत पर कोई चले या ना चले, मैं चला हूं और जब तक जिंदा हूं आगे भी चलूंगा'.
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