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गुलाब चंद कटारिया बोले, 'पेपर लीक को स्थाई रूप से रोकें', 'चुनाव में जिसे जनसमर्थन मिले, स्वीकार करें'

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि गृहमंत्री रहते हुए मेरे समय में भी पेपर आउट हुए, लेकिन ऐसा निरंतर होते चले जा रहा है. यह सामूहिक जिम्मेदारी है. इसका स्थाई समाधान निकाला जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए और जिसको जनसमर्थन मिले, उसे स्वीकार करना चाहिए. कटारिया गुरुवार को परिवार समेत अजमेर सर्किट हाउस में थे. वे अपने परिवार के साथ कुछ देर अजमेर ठहरे और रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए. कटारिया परिवार के साथ ट्रेन से सम्मेद शिखर की यात्रा पर जा रहे हैं.