ETV Bharat / state

चुनाव आयोग विवाद पर राज्यपाल कटारिया बोले- मुझे संवैधानिक संकट जैसा कोई मामला नजर नहीं आता

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया रविवार को बीकानेर पहुंचे. अपने दौरे के दौरान वे विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. बीकानेर पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में कटारिया ने देश में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच चल रहे विवाद तथा संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी.