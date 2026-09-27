चुनाव आयोग विवाद पर राज्यपाल कटारिया बोले- मुझे संवैधानिक संकट जैसा कोई मामला नजर नहीं आता
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चुनाव आयोग विवाद पर टिप्पणी से इनकार किया और पंजाब को नशामुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई.
Published : September 27, 2026 at 3:12 PM IST
बीकानेर: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया रविवार को बीकानेर पहुंचे. अपने दौरे के दौरान वे विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. बीकानेर पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में कटारिया ने देश में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच चल रहे विवाद तथा संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी.
चुनाव आयोग विवाद पर दी प्रतिक्रिया: चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद और संवैधानिक संस्थाओं पर उठ रहे सवालों के संबंध में पूछे गए सवाल पर गुलाब चंद कटारिया ने इस पूरे मामले से दूरी बनाए रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें फिलहाल संवैधानिक संकट जैसा कोई मामला नजर नहीं आता. कटारिया ने कहा कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच चल रहा विषय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. ऐसे में वे इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा, "मुझे संवैधानिक रूप से ऐसा कोई संकट नजर नहीं आता. चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों का मामला है. इसमें मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है और मैं वही कहता हूं, जो मेरा अधिकार क्षेत्र कहता है." कटारिया के इस बयान को चुनाव आयोग से जुड़े मौजूदा राजनीतिक विवाद पर उनकी सीमित प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संवैधानिक पद पर रहते हुए वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषयों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते.
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पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान पर सरकार गंभीर: पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर भी राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे की समस्या को लेकर हम गंभीर हैं और इसे खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. कटारिया ने कहा कि नशामुक्ति अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. पहले चरण में चंडीगढ़ को नशामुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में पूरे पंजाब को नशामुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी प्रभावी तरीके से जारी रहेगी.
साहित्य संगम के राष्ट्रीय अधिवेशन में लिया हिस्सा: बीकानेर प्रवास के दौरान राज्यपाल कटारिया ने साहित्य संगम के तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन-2026 में भी भाग लिया. इसके बाद उनका धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है. शाम को वे करीब 4.30 बजे नोखा रोड, गंगाशहर स्थित हंशा गेस्ट हाउस में आयोजित चिकित्सकों के सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे.
प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र के अमृत महोत्सव समारोह: राज्यपाल कटारिया शाम 5.35 बजे राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र की 75वीं वर्षगांठ एवं अमृत महोत्सव वर्ष के तहत आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में भाग लेंगे. इस दौरान वे सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों और भामाशाहों का सम्मान करेंगे. राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया 28 सितंबर को सुबह करीब 11.25 बजे बीकानेर से प्रस्थान करेंगे.
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