ETV Bharat / state

भिवानी हवाई अड्डे के विस्तार के तहत सीएम सैनी ने किया आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन, बोले- 'एविएशन क्षेत्र में मजूबत हो रहा हरियाणा'

सीएम ने भिवानी हवाई अड्डे के विस्तार के तहत हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, सुरक्षा चौकी एवं कैंटीन सहित विभिन्न आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया.

Haryana Chief Minister Nayab Saini
Haryana Chief Minister Nayab Saini (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 17, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को भिवानी में चौधरी बंसीलाल सिविल एयरोडम पर नवनिर्मित हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी भवन), सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि "सिविल एविएशन के क्षेत्र में हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और विमानन मानचित्र पर ऊंचाईयां प्रदान कर रहा है. भिवानी की गुजरानी हवाई पट्टी पर इस निर्माण में करीब 31 करोड़ रुपये की लागत आई है."

भिवानी हवाई अड्डे का विस्तार: सीएम ने कहा कि "भिवानी हवाई पट्टी पर बने इस हैंगर व एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन से हैलीकॉप्टर व जहाजों का यहां से सुरक्षित संचालन किया जा सकेगा. इसके साथ ही जहाजों के रख-रखावों का कार्य भी आसान होगा. भिवानी के चौधरी बंसीलाल एरोड्रोम पर 120 पॉयलेटों ने ट्रेनिंग पूरी की है. हरियाणा प्रदेश हवाई कनेक्टीविटी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है."

भिवानी हवाई अड्डे के विस्तार के तहत सीएम सैनी ने किया आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन (ETV Bharat)

हिसार एयरपोर्ट पर पैसेजेंटर टरमिनल का काम जारी: सीएम ने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़, जयपुर व अयोध्या के लिए सीधी हवाई जहाज सेवा शुरू की थी. अब इसे विस्तार रूप देकर हिसार एयरपोर्ट से जम्मू, अहमदाबाद तथा दिल्ली के लिए विमानन सेवा शुरू की जाएगी. हिसार एयरपोर्ट के विकास के लिए पैसेजेंटर टरमिनल व कारगो टर्मिनल का कार्य तेजी से चालू किया गया है. उसे 2027 तक पूरा कर इसे एक विकसित हवाई अड्डे के रूप में तैयार किया जा रहा है."

हरियाणा में मजबूत हो रहा सिविल एविएशन सेक्टर: सीएम नायब सैनी ने कहा कि "भिवानी की हवाई पट्टी पर फलाइट ट्रेनिंग का कार्य आने वाले समय में और भी गति पकड़ेगा तथा बेहतर पायलेट यहां से तैयार होंगे. जिससे हरियाणा व भारत का नाम एविएशन क्षेत्र में मजबूत होगा. विमानन क्षेत्र में अब विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए हिसार को एमआरओ हब के रूप में विकसित किया जाएगा. जिससे विमानों के मैंटेनेंस, रिपेयर एवं ऑवरहॉल या कहे रख-रखाव व मरम्मत कार्य किया जा सकेगा तथा विमानों को उड़ान भरने के लिए सक्षम बनाने का कार्य इस एमआरओ के माध्यम से होगा. जिससे इस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होगी."

ये भी पढ़ें- रोहतक मॉडल टाउन अग्निकांड: CM नायब सैनी का बड़ा ऐलान, पीड़ित दुकानदारों को 5-5 लाख की राहत

ये भी पढ़ें- पंचकूला में CM सैनी ने जारी किए 2697 करोड़ रुपये, पंचायतों को मिली 1056 करोड़ की बड़ी सौगात

TAGGED:

HARYANA CHIEF MINISTER NAYAB SAINI
CHAUDHARY BANSI LAL CIVIL AERODROME
GUJRANI AIRSTRIP BHIWANI AIRPORT
गुजरानी हवाई पट्टी भिवानी
GUJRANI AIRSTRIP BHIWANI AIRPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.