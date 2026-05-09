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राजस्थान एटीएस की सूचना पर गुजरात पुलिस की कार्रवाई, देशी बंदूक और 35 कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

एटीएस को अवैध हथियार परिवहन का इनपुट मिला था. इस इनपुट को डवलेप कर गुजरात पुलिस को दिया गया.

Rajasthan ATS and SOG Office
राजस्थान एटीएस एवं एसओजी कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 7:15 PM IST

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जयपुर: राजस्थान एटीएस की सूचना पर गुजरात पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देशी बंदूक और 35 कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गुजरात पुलिस ने मुंबई, गोरेगांव ईस्ट निवासी आरोपी कृष्ण कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से एक मेड इन यूएसए शॉटगन, एक देशी बंदूक और 35 कारतूस बरामद किए गए हैं. आरोपी एमजी हेक्टर कार में इन हथियारों का परिवहन कर रहा था.

एडीजी एटीएस, एएनटीएफ और एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि एटीएस आईजी राजेश सिंह, डीआईजी योगेश यादव के सुपरविजन में एसपी ज्ञानचंद यादव के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्य सहायक उप निरीक्षक कुलवीर सिंह और हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को शुक्रवार को एक एमजी हेक्टर कार में अवैध हथियार होने का इनपुट मिला था. इनपुट पर संबंधित वाहन की लोकेशन का पता लगाने के लिए आवश्यक सीसीटीवी फुटेज के डाटा का विश्लेषण किया गया. गाड़ी का रूट जयपुर से पालनपुर, गुजरात होना पाया गया. इस पर राजस्थान एटीएस की ओर से इनपुट गुजरात एटीएस से शेयर किया गया.

पढ़ें: लॉरेंस गैंग के गुर्गे सुनील मीणा का करीबी मोंटी गिरफ्तार, 7 ​जिंदा कारतूस बरामद

राजस्थान एटीएस की सूचना पर गुजरात के बनासकांठा पुलिस ने एमजी हेक्टर गाड़ी को रोक कर तलाशी ली. तलाशी के दौरान गाड़ी में एक मेड इन यूएसए शॉटगन, एक देशी बंदूक और 35 कारतूस बरामद हुए. हथियार मिलने पर वाहन मालिक और चालक कृष्ण कुमार अग्रवाल को अवैध हथियार रखने और परिवहन करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया.

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