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राजस्थान एटीएस की सूचना पर गुजरात पुलिस की कार्रवाई, देशी बंदूक और 35 कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: राजस्थान एटीएस की सूचना पर गुजरात पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देशी बंदूक और 35 कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गुजरात पुलिस ने मुंबई, गोरेगांव ईस्ट निवासी आरोपी कृष्ण कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से एक मेड इन यूएसए शॉटगन, एक देशी बंदूक और 35 कारतूस बरामद किए गए हैं. आरोपी एमजी हेक्टर कार में इन हथियारों का परिवहन कर रहा था.

एडीजी एटीएस, एएनटीएफ और एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि एटीएस आईजी राजेश सिंह, डीआईजी योगेश यादव के सुपरविजन में एसपी ज्ञानचंद यादव के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्य सहायक उप निरीक्षक कुलवीर सिंह और हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को शुक्रवार को एक एमजी हेक्टर कार में अवैध हथियार होने का इनपुट मिला था. इनपुट पर संबंधित वाहन की लोकेशन का पता लगाने के लिए आवश्यक सीसीटीवी फुटेज के डाटा का विश्लेषण किया गया. गाड़ी का रूट जयपुर से पालनपुर, गुजरात होना पाया गया. इस पर राजस्थान एटीएस की ओर से इनपुट गुजरात एटीएस से शेयर किया गया.