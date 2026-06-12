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प्राकृतिक खेती कार्यशाला: राज्यपाल आचार्य देवव्रत बोले- खेती नहीं, पाप कर रहे हैं हम, भविष्य की पीढ़ी माफ नहीं करेगी

उन्होंने कहा कि गुजरात में लाखों किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं और इससे यूरिया व रासायनिक खाद की खपत में कमी आई है. उन्होंने कहा कि जंगल में कोई यूरिया, डीएपी या खाद डालने नहीं जाता, फिर भी वहां की वनस्पतियों में प्राकृतिक गुण होते हैं. आचार्य देवव्रत ने चिंता जताते हुए कहा कि हम खेती नहीं, पाप कर रहे हैं, भविष्य की पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी.

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती अलग-अलग हैं. उन्होंने कहा कि जैविक खेती भारत की परंपरागत खेती नहीं है. प्राकृतिक खेती में लागत कम होती है और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है. उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे स्वयं खेती करते हैं, हल चलाते हैं और गाय का दूध निकालते हैं. उन्होंने दावा किया कि प्राकृतिक खेती से रासायनिक खेती की तुलना में बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है.

कार्यशाला के मुख्य वक्ता गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि किसान धरती का पालनकर्ता है और उसे राजाओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि वही प्राणी मात्र का पेट भरता है. उन्होंने कहा कि खेती सबसे ज्यादा मेहनत से कमाया गया धन है, लेकिन अब 'हम खेती नहीं, पाप कर रहे हैं, भविष्य की पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी.' वहीं, कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मजाकिया अंदाज में कैलाश चौधरी के लक्ष्य की ओर इशारा किया. राठौड़ ने कहा कि इनकी नजरें ऊंची हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी.

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किसान महाकुंभ के तहत शनिवार को जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम में प्राकृतिक खेती को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए. कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व और तकनीकों की जानकारी दी.

खेती को ठीक रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी याद रखेंगी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पहले गांवों में खेती पारंपरिक तरीके से होती थी, लेकिन समय के साथ रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ा. उन्होंने कहा कि हमें यह सोचना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसी जमीन सौंपकर जाएंगे. हमारे पूर्वजों ने कठिनाइयों के बावजूद जमीन को बचाकर रखा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने में शुरुआत के एक-दो साल परेशानी आ सकती है, लेकिन इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे. उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी एक जमीन के हिस्से में कभी यूरिया का उपयोग नहीं किया गया और आज वहां भी पड़ोसी खेतों के बराबर उत्पादन हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को दिन में बिजली देने के वादे पर काम कर रही है और 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है. राजस्थान अब बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है.

कार्यक्रम में शामिल किसान (ETV Bharat Jaipur)

कैलाश चौधरी की नजरें ऊंची: उधर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी की कार्यशैली और संगठन में योगदान की प्रशंसा की. राठौड़ ने कहा कि कैलाश चौधरी पहले किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और इसके बाद केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने कहा कि संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी हमेशा आगे बढ़ने का अवसर देती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भागीरथ चौधरी और सांवरलाल जाट भी संगठन से आगे बढ़कर केंद्रीय मंत्री बने. राठौड़ ने कहा कि कैलाश चौधरी की नजरें ऊंची हैं और उन्हें सफलता जरूर मिलेगी. उन्होंने कहा कि 'पूत के पग पालने' में ही दिख जाते हैं.

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गांव-ढाणी तक चलेगा जागरूकता अभियान: किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कहा कि आज प्राकृतिक खेती को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है. उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व और इसके लाभों से जोड़ने के लिए यह अभियान अब जिला स्तर तक पहुंचाया जाएगा. इसके बाद विधानसभा स्तर और गांव-ढाणी तक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा.

चौधरी ने कहा कि उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करना है, ताकि खेती की लागत कम हो, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर कृषि व्यवस्था तैयार हो सके. उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया. कार्यशाला में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, भाजपा संगठन महामंत्री अजेय कुमार, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढम, मंत्री अविनाश गहलोत, सांसद मंजू शर्मा, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, सांसद लुंबाराम चौधरी और अन्य नेता मौजूद रहे.