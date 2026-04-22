ETV Bharat / state

भिवानी दौरे पर पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, बोले 'पीएम मोदी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती पर जोर, किसानों को मिल रहा है अनुदान'

भिवानी: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भिवानी में कहा कि जहर मुक्त खेती के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है. उन्होंने कहा कि "रसायनिक खेती दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़ा षड्यंत्र था, जिसके बाद लाखों करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ बीमारियां मिली." वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन भिवानी द्वारा नेचुरल फार्मिंग सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दर्जनों पत्रकारों से व्यक्तित्व संवाद किया और पीएम मोदी के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर विस्तृत चर्चा की.

'3 हजार रुपये के खाद का बैग किसानों को सरकार 300 रुपये में देती है': राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि "दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बड़ा षड्यंत्र हुआ था. उन्होंने कहा कि "बचे हुए बारूद से बनाए डीएपी और यूरिया खाद बनाए गए. इसी दौरान हमारे देश में भी हरित क्रांति आई, जिसके बाद खाद्यान्न बढ़ा पर इसके दुष्परिणाम भी सामने आए. भारत में हर साल करीब 2.5 लाख करोड़ रसायनिक खाद आयात होता है. सरकार 3 हजार रुपये के खाद का बैग किसानों को 300 रुपये में देती है. सरकार इसे बंद कर दे तो किसान सड़कों पर आ जाएंगे."