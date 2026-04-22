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भिवानी दौरे पर पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, बोले 'पीएम मोदी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती पर जोर, किसानों को मिल रहा है अनुदान'

भिवानी दौरे पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया.

ACHARYA DEVVRAT BHIWANI VISIT
भिवानी दौरे पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 22, 2026 at 4:47 PM IST

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भिवानी: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भिवानी में कहा कि जहर मुक्त खेती के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है. उन्होंने कहा कि "रसायनिक खेती दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़ा षड्यंत्र था, जिसके बाद लाखों करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ बीमारियां मिली." वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन भिवानी द्वारा नेचुरल फार्मिंग सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दर्जनों पत्रकारों से व्यक्तित्व संवाद किया और पीएम मोदी के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर विस्तृत चर्चा की.

'3 हजार रुपये के खाद का बैग किसानों को सरकार 300 रुपये में देती है': राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि "दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बड़ा षड्यंत्र हुआ था. उन्होंने कहा कि "बचे हुए बारूद से बनाए डीएपी और यूरिया खाद बनाए गए. इसी दौरान हमारे देश में भी हरित क्रांति आई, जिसके बाद खाद्यान्न बढ़ा पर इसके दुष्परिणाम भी सामने आए. भारत में हर साल करीब 2.5 लाख करोड़ रसायनिक खाद आयात होता है. सरकार 3 हजार रुपये के खाद का बैग किसानों को 300 रुपये में देती है. सरकार इसे बंद कर दे तो किसान सड़कों पर आ जाएंगे."

नेचुरल फार्मिंग सेमिनार में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Etv Bharat)

प्राकृतिक खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 12 हजार रुपए अनुदान: आचार्य देवव्रत ने कहा कि "रसायनिक खेती से जमीन, हवा और पानी दूषित होने से देश में बीमारियां बढ़ी. इसके समाधान के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की है. अब देश के 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती करने लगे हैं. प्राकृतिक खेती से उत्पाद घटने की बजाय बढ़ता है." उन्होंने कहा कि "शुरुआत के एक दो साल उत्पाद कम होता है तो उसमें सरकार सहयोग करती है. इस दौरान सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 12 हजार रुपए अनुदान देती है. राज्यपाल ने दावा किया कि किसान हित में सरकार ये सुविधाएं और ज्यादा बढ़ाएगी."

ये भी पढ़ें-गुजरात के राज्यपाल ने करनाल में लगाई किसानों की पाठशाला, आचार्य देवव्रत ने खेती के लिए प्राकृतिक मॉडल का दिया मंत्र - Haryana Natural Farming Model

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