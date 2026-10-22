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राजस्थान के उद्योगपतियों को गुजरात सरकार का न्योता, मंत्री कुंवरजीभाई बोले- VGGS-2027 में निवेश और साझेदारी के खुलेंगे नए रास्ते

जयपुर में आयोजित रोड शो के दौरान मंच पर मौजूद अतिथि ( ETV Bharat Jaipur, Source Gujarat Government )

जयपुर: गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (VGGS) 2027 से पहले राजस्थान के उद्योगपतियों और व्यापारियों को निवेश और कारोबारी साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है. गुरुवार को जयपुर में आयोजित रोड शो में गुजरात के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की औद्योगिक क्षमताओं, निवेश अनुकूल नीतियों, आधुनिक बुनियादी ढांचे और उभरते तकनीकी क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी. कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्योगपतियों, व्यापारियों और कारोबारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया. गुजरात सरकार का उद्देश्य समिट से पहले संभावित निवेशकों से संपर्क बढ़ाना और दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन 10 से 12 जनवरी, 2027 तक गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में होगा. रोड शो के दौरान निवेशकों के साथ आमने-सामने बैठकें भी हुईं, जिनमें गुजरात में कारोबार शुरू करने, औद्योगिक विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की गई.