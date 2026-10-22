राजस्थान के उद्योगपतियों को गुजरात सरकार का न्योता, मंत्री कुंवरजीभाई बोले- VGGS-2027 में निवेश और साझेदारी के खुलेंगे नए रास्ते
गुजरात के मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने कहा- समिट में भाग लेने के इच्छुक निवेशकों को सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग दिया जाएगा.
Published : October 22, 2026 at 7:47 PM IST
जयपुर: गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (VGGS) 2027 से पहले राजस्थान के उद्योगपतियों और व्यापारियों को निवेश और कारोबारी साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है. गुरुवार को जयपुर में आयोजित रोड शो में गुजरात के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की औद्योगिक क्षमताओं, निवेश अनुकूल नीतियों, आधुनिक बुनियादी ढांचे और उभरते तकनीकी क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी. कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्योगपतियों, व्यापारियों और कारोबारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया. गुजरात सरकार का उद्देश्य समिट से पहले संभावित निवेशकों से संपर्क बढ़ाना और दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन 10 से 12 जनवरी, 2027 तक गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में होगा. रोड शो के दौरान निवेशकों के साथ आमने-सामने बैठकें भी हुईं, जिनमें गुजरात में कारोबार शुरू करने, औद्योगिक विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की गई.
गुजरात अवसरों का निर्माण करता है: गुजरात के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने पत्रकारों से बातचीत में बताया- कार्यक्रम में राजस्थान के उद्योग जगत का स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी. उस समय किसी राज्य की ओर से वैश्विक निवेश सम्मेलन आयोजित करने की पहल नई थी. आज यह मंच निवेश, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. वर्ष 2026 में पहली बार आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) के माध्यम से राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों तक निवेश के अवसर पहुंचाने का प्रयास किया गया. बावलिया ने राजस्थान के कारोबारियों से VGGS-2027 में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि गुजरात में निवेश के लिए अनुकूल अवसर उपलब्ध हैं. जयपुर रोड शो के दौरान कई व्यापारियों और उद्योगपतियों ने गुजरात में कारोबार की संभावनाएं तलाशने और आगामी समिट में भाग लेने में रुचि दिखाई. गुजरात सरकार जनवरी में होने वाले सम्मेलन से पहले देश के अन्य राज्यों और विदेशों में भी रोड शो आयोजित कर संभावित निवेशकों से संपर्क कर रही है. समिट में भाग लेने के इच्छुक निवेशकों को सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग दिया जाएगा.
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राजस्थान और गुजरात की कारोबारी विरासत पर जोर: गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) की प्रबंध निदेशक शालिनी अग्रवाल ने राजस्थान और गुजरात के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि 'राजस्थान मेरी जन्मभूमि है और गुजरात मेरी कर्मभूमि है'. उन्होंने दोनों राज्यों को साथ लाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में योगदान देने को गर्व का विषय बताया. अग्रवाल ने भारतीय उद्योग और व्यापार में गुजराती तथा मारवाड़ी उद्यमियों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच निवेश, व्यापार, कौशल विकास और कारोबारी साझेदारी की व्यापक संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों की औद्योगिक क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक बन सकती हैं और इससे नए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे.
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सेमीकंडक्टर से स्वच्छ ऊर्जा तक निवेश की संभावनाएं:रोड शो में गुजरात के पारंपरिक उद्योगों के साथ नई तकनीकों में हो रहे विस्तार को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया. रसायन, पेट्रोकेमिकल, हीरा तराशी और तेल शोधन जैसे क्षेत्र गुजरात की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं. इसके साथ ही राज्य सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बैटरी निर्माण और अनुसंधान एवं विकास जैसे उभरते क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है.सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए साणंद और धोलेरा में विकसित हो रहे औद्योगिक ढांचे का उल्लेख किया गया. इन परियोजनाओं को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में गुजरात की भूमिका मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) भी राज्य के औद्योगिक विस्तार में अहम भूमिका निभा रहे हैं.स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में कच्छ के खावड़ा में विकसित हो रही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया गया कि गुजरात ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में बड़े स्तर पर काम कर रहा है. निवेशकों के लिए विनिर्माण, ऊर्जा और नई तकनीक के क्षेत्रों में अवसर तलाशने की संभावनाएं भी सामने रखी गईं.
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मजबूत बुनियादी ढांचा गुजरात की ताकत: गुजरात की निवेश क्षमता के बारे में बताते हुए बंदरगाहों, अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो रेल और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का उल्लेख किया गया. इन सुविधाओं को माल परिवहन, विनिर्माण और व्यापार के विस्तार के लिए उपयोगी बताया गया. धोलेरा में औद्योगिक और निवेश केंद्र के विकास के लिए सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं. गुजरात सरकार का जोर स्थिर औद्योगिक नीतियों, कारोबार को आसान बनाने और उद्योगों के लिए भूमि व आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है.वर्ष 2027 में वाइब्रेंट गुजरात पहल के 25 वर्ष पूरे होंगे. गुजरात का देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान लगभग 8.3 प्रतिशत बताया गया. राज्य अपनी औद्योगिक क्षमता और निवेश अनुकूल माहौल के आधार पर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रहा है.
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राजस्थान के कारोबारियों के लिए चार प्रमुख मंच:
VGGS-2027 में निवेश और कारोबारी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं
- वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी: उद्योगों को अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित करने तथा नए बाजार तलाशने का अवसर.
- खरीदार-विक्रेता बैठकें: दोनों राज्यों के कारोबारियों को जोड़कर व्यापारिक समझौते और नई साझेदारियां विकसित करने का मंच.
- आपूर्तिकर्ता विकास बैठकें: कंपनियों को नए आपूर्तिकर्ताओं से जोड़ने और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने की पहल.
- स्टार्टअप एवं तकनीकी सम्मेलन: स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों को अपने समाधान प्रदर्शित करने तथा सहयोग की संभावनाएं तलाशने का अवसर.
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