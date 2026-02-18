उत्तराखंड में अपनाया जायेगा गुजरात का सहकारिता माॅडल, डिजिटल विस्तार पर जोर
धन सिंह रावत इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं. जहां उन्होंने गुजरात के सहकारिता माॅडल को बारीकी से समझा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 18, 2026 at 6:50 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड सरकार, गुजरात की सहकारिता माॅडल को राज्य में अपनाने का निर्णय लिया है. जिसके तहत अनाज भंडारण, क्रेडिट प्रणाली और डिजिटल विस्तार पर जोर दिया जाएगा. सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं. इस दौरे के दौरान मंत्री ने बुधवार को गांधीनगर में सहकारिता से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों का दौरा किया. साथ ही मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर संस्थानों के कार्यकलापों, अन्न भंडारण व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, डिजिटल विस्तार और किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी ली.
धन सिंह रावत ने कहा उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए गुजरात के सफल सहकारिता मॉडल को अपनाया जाएगा. साथ ही बताया कि राज्य में सहकारी संघों, बैंकों व समितियों में आधुनिक प्रबंधन प्रणाली, वैज्ञानिक अन्न भंडारण, पारदर्शी क्रेडिट व्यवस्था और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विशेष फोकस कर सहकारिता आंदोलन को नई दिशा दी जाएगी. केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे.
गुजरात प्रवास के दौरान धन सिंह रावत ने गांधीनगर स्थित सरढव सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड के पीएमश्री अन्न भंडारण केंद्र का निरीक्षण किया. जहां उन्होंने वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रणाली किसानों की उपज को सुरक्षित रखने और खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण है. उन्होंने इसे किसानों की आय वृद्धि और खाद्य सुरक्षा के लिए प्रभावी मॉडल बताया.
धन सिंह रावत ने गांधीनगर जिला सहकारी संघ और जिला सहकारी ऋण समिति लिमिटेड का भी दौरा किया. इस दौरान उन्होंने समिति के पारदर्शी प्रबंधन, क्रेडिट प्रणाली और वित्तीय समावेशन की योजनाओं की जानकारी अधिकारियों से ली. अपने भ्रमण के दौरान धन सिंह रावत ने जिला सहकारी संघ गांधीनगर के अध्यक्ष कोदरभाई आर पेटल से मुलाकात की. सहकारिता के विभिन्न आयामों, योजनाओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की. इस दौरान धन सिंह रावत ने उत्तराखंड में संचालित विभिन्न सहकारी योजनाओं का जानकारी भी साझा की.
पढे़ं- उत्तराखंड में शुरू होगी सहकारिता आधारित भारत टैक्सी सेवा, ड्राइवर को मिलेगा पूरा स्वामित्व
पढे़ं- उत्तराखंड में गठित होंगी 22 नई पैक्स समितियां, जल्द भरे जाएंगे खाली पद, पढ़ें पूरी खबर