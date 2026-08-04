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अलवर में सस्ते सामान के नाम पर ठगी: गुजरात के व्यापारी को बंधक बनाकर लूटा, दो आरोपी गिरफ्तार

अलवर: सोशल मीडिया के जरिए सस्ते दामों में सामान बेचने का झांसा देकर गुजरात के एक व्यापारी को अलवर बुलाकर उसका अपहरण कर लूटपाट करने के मामले में अरावली विहार थाना पुलिस ने दो आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है. प्रकरण का खुलासा मंगलवार को अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने किया. गिरफ्तार बदमाशों ने वारदात को गत 2 अगस्त को अंजाम दिया था, फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रकरण में जानकारी देते हुए बताया कि गत दिनों में जिले में टटलूबाजी, धोखाधड़ी व लूट के मिश्रण जैसी घटनाएं सामने आ रही थी. इसमें बदमाश पहले गुजरात सहित अन्य राज्यों के व्यापारियों को अपने जाल में फसाते हैं और उन्हें अलवर बुलाकर उनके साथ घटना को अंजाम देते हैं. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि गत दिनों पहले भी अलवर में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने एक गुजरात के व्यापारी को सोशल मीडिया पर सस्ते दामों में सामान बेचने का झांसा देकर अलवर बुलाया. गुजराती व्यापारी आरोपियों झांसे में आ गया और अलवर पहुंचा. इसके बाद आरोपियों ने व्यापारी को एक्सप्रेस वे हाईवे की ओर ले जाकर उसके साथ मारपीट की और डरा धमका कर लूटपाट कर बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए.