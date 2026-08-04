अलवर में सस्ते सामान के नाम पर ठगी: गुजरात के व्यापारी को बंधक बनाकर लूटा, दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने सोशल मीडिया पर सस्ते सामान का झांसा देकर व्यापारी का अपहरण व लूट करने वाले दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है.
Published : August 4, 2026 at 7:10 PM IST
अलवर: सोशल मीडिया के जरिए सस्ते दामों में सामान बेचने का झांसा देकर गुजरात के एक व्यापारी को अलवर बुलाकर उसका अपहरण कर लूटपाट करने के मामले में अरावली विहार थाना पुलिस ने दो आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है. प्रकरण का खुलासा मंगलवार को अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने किया. गिरफ्तार बदमाशों ने वारदात को गत 2 अगस्त को अंजाम दिया था, फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रकरण में जानकारी देते हुए बताया कि गत दिनों में जिले में टटलूबाजी, धोखाधड़ी व लूट के मिश्रण जैसी घटनाएं सामने आ रही थी. इसमें बदमाश पहले गुजरात सहित अन्य राज्यों के व्यापारियों को अपने जाल में फसाते हैं और उन्हें अलवर बुलाकर उनके साथ घटना को अंजाम देते हैं. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि गत दिनों पहले भी अलवर में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने एक गुजरात के व्यापारी को सोशल मीडिया पर सस्ते दामों में सामान बेचने का झांसा देकर अलवर बुलाया. गुजराती व्यापारी आरोपियों झांसे में आ गया और अलवर पहुंचा. इसके बाद आरोपियों ने व्यापारी को एक्सप्रेस वे हाईवे की ओर ले जाकर उसके साथ मारपीट की और डरा धमका कर लूटपाट कर बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए.
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पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया घटना की शिकायत मिलते ही एक विशेष टीम का गठन किया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की. टीम ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर एक हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार की पहचान हुई. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अनुसंधान के दौरान जानकारी में आया कि आरोपियों द्वारा यह कार किराए पर ली गई थी.
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को अरावली विहार थाना पुलिस ने दो आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया, फिलहाल प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार अपराधियों ने दो अन्य वारदात भी की है, जिनका कोई प्रकरण दर्ज नहीं है. उन प्रकरण में भी कार्रवाई की जाएगी.
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