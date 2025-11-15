लखीमपुर में गुजरात ATS का छापा, गिरफ्तार संदिग्ध के घर की ली तलाशी, पजिजनों से पूछताछ की, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

ETV Bharat / state

November 15, 2025

लखीमपुर खीरी : आतंकवाद से जुड़े एक मामले में गुजरात एटीएस की टीम ने सिंगाही थाना क्षेत्र में रहने वाले सोहेल के घर पर छापा मारा. करीब एक घंटे तक जांच पड़ताल की और परिजनों से पूछताछ की गई.

सिंगाही के वार्ड नंबर एक में रहने वाले ट्रैक्टर मिस्त्री सलीम का बेटा सुहेल खान तीन साल पहले हाफिज की पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर गया था. बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले गुजरात गया था.

9 नवंबर को सुहेल के साथ शामली के आजाद सुलेमान शेख और डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैय्यद को गुजरात के बनासकांठा जिले से गिरफ्तार किया गया था. तीनों के पास से आधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था. एटीएस को शक है कि गिरोह का किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन हो सकता है.

तीनों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है. सिंगाही से जुड़े इस केस की कड़ियां कई राज्यों से जुड़ी बताई जा रही हैं. शनिवार दोपहर जैसे ही गुजरात एटीएस की टीम लखीमपुर खीरी के सिंगाही पहुंची, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. टीम सीधे सुहेल के घर पहुंची और तलाशी ली.

परिजनों ने बताया, सुहेल अक्सर घर से बाहर रहता था और वह मुजफ्फरपुर में एक मदरसे में इस्लामिक तालीम हासिल करने के लिए गया था. परिवार ने कहा कि उन्हें उसके हालिया संपर्कों की कोई जानकारी नहीं है. जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं. वहीं पड़ोस के लोगों ने बताया कि सुहेल शांत स्वभाव का था, लेकिन पिछले तीन साल से वह घर से लंबे समय के लिए बाहर रहने लगा था.

सिंगाही थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि गुजरात एटीएस की टीम लखीमपुर खीरी आई है. सुहेल के घर गई थी, परिजनों से पूछताछ की गई है. अब क्या पूछा गया है इसकी जानकारी नहीं है.

