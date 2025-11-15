ETV Bharat / state

लखीमपुर में गुजरात ATS का छापा, गिरफ्तार संदिग्ध के घर की ली तलाशी, पजिजनों से पूछताछ की, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

गुजरात ATS की टीम ने गिरफ्तार संदिग्ध के घर की तलाशी ली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : आतंकवाद से जुड़े एक मामले में गुजरात एटीएस की टीम ने सिंगाही थाना क्षेत्र में रहने वाले सोहेल के घर पर छापा मारा. करीब एक घंटे तक जांच पड़ताल की और परिजनों से पूछताछ की गई.

सिंगाही के वार्ड नंबर एक में रहने वाले ट्रैक्टर मिस्त्री सलीम का बेटा सुहेल खान तीन साल पहले हाफिज की पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर गया था. बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले गुजरात गया था.

9 नवंबर को सुहेल के साथ शामली के आजाद सुलेमान शेख और डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैय्यद को गुजरात के बनासकांठा जिले से गिरफ्तार किया गया था. तीनों के पास से आधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था. एटीएस को शक है कि गिरोह का किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन हो सकता है.

तीनों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है. सिंगाही से जुड़े इस केस की कड़ियां कई राज्यों से जुड़ी बताई जा रही हैं. शनिवार दोपहर जैसे ही गुजरात एटीएस की टीम लखीमपुर खीरी के सिंगाही पहुंची, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. टीम सीधे सुहेल के घर पहुंची और तलाशी ली.