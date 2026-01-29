ETV Bharat / state

आतंकवादी गतिविधियों के शक में यूपी के छोरे को गुजरात एटीएस ने उठाया

गुजरात एटीएस ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर यूपी के युवक को अरेस्ट किया है. गिरफ्तार युवक का नाम फैजान शेख उर्फ फैजान सलमानी है.

TERRORIST ARRESTED
गुजरात एटीएस ने यूपी के युवक फैजान शेख उर्फ फैजान सलमानी को अरेस्ट किया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: यूपी के रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है. जिले की स्वार तहसील स्थित नगर पंचायत नरपत नगर निवासी एक युवक को गुजरात एटीएस ने हिरासत में लिया है. युवक का नाम फैजान शेख उर्फ फैजान सलमानी बताया जा रहा है. हालांकि एटीएस की ओर से आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है.

जानकारी के मुताबिक, फैजान गुजरात में एक कारखाने में कोट बनाने का काम करता था. उसी कारखाने में एटीएस की कार्रवाई हुई है. वहीं ये खबर मिलते ही रामपुर में हड़कंप मच गया. वहीं उसके परिवार वाले सकते में हैं. उनका बुरा हाल है.

जानकारी के अनुसार, फैजान के पिता शकील के पास गुजरात से कारखाना मालिक का फोन आया था. फोन पर बताया गया कि एटीएस ने कारखाने पर छापा मारकर सभी कारीगरों को हिरासत में ले लिया है.

यह खबर सुनते ही परिवार के होश उड़ गए. उनका रो-रोकर परिजनों का बुरा हाल हो गया. अगले दिन फिर कारखाना मालिक का फोन आया. इस दौरान इन सभी को बताया गया कि सभी कारीगरों को छोड़ दिया गया है, लेकिन फैजान को एटीएस ने अपनी हिरासत में रखा है.

सूत्रों के मुताबिक, फैजान पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगा है. हालांकि, अभी तक एटीएस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

उधर, इस खबर के फैलते ही रामपुर की खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है. फैजान चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर का है. एक भाई दुबई में काम करता है, जबकि एक भाई पढ़ाई कर रहा है.

फैजान के पिता शकील शादी-विवाह में खाना बनाने का काम करते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्गीय है. परिजन फैजान को बेकसूर बता रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. फिलहाल एटीएस की जांच जारी है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला क्या है.

वही फैजान की मां फहीम जहां का कहना है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है. उसका बेटा बेकसूर है. और इंसाफ की उम्मीद है.

वहीं फैजान के पिता शकील का कहना है कि उनका बेटा फैजान पिछले 8 साल से गुजरात में काम कर रहा था. और उस कारखाने का ठेकेदार, उनके पड़ोस का ही रहने वाला है. पहले उन्हीं को कॉल करके ये बात बताई गई है.

ये भी पढ़ें - AMU स्टूडेंट व ISIS आतंकी फैजान गिरफ्तार, यूपी में आतंकी हमले की रच रहा था साजिश

TAGGED:

TERRORIST ARRESTED IN RAMPUR
GUJARAT ATS
फैजान शेख उर्फ फैजान सलमानी
TERRORIST ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.