आतंकवादी गतिविधियों के शक में यूपी के छोरे को गुजरात एटीएस ने उठाया

गुजरात एटीएस ने यूपी के युवक फैजान शेख उर्फ फैजान सलमानी को अरेस्ट किया. ( ETV Bharat )

रामपुर: यूपी के रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है. जिले की स्वार तहसील स्थित नगर पंचायत नरपत नगर निवासी एक युवक को गुजरात एटीएस ने हिरासत में लिया है. युवक का नाम फैजान शेख उर्फ फैजान सलमानी बताया जा रहा है. हालांकि एटीएस की ओर से आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है. जानकारी के मुताबिक, फैजान गुजरात में एक कारखाने में कोट बनाने का काम करता था. उसी कारखाने में एटीएस की कार्रवाई हुई है. वहीं ये खबर मिलते ही रामपुर में हड़कंप मच गया. वहीं उसके परिवार वाले सकते में हैं. उनका बुरा हाल है. जानकारी के अनुसार, फैजान के पिता शकील के पास गुजरात से कारखाना मालिक का फोन आया था. फोन पर बताया गया कि एटीएस ने कारखाने पर छापा मारकर सभी कारीगरों को हिरासत में ले लिया है. यह खबर सुनते ही परिवार के होश उड़ गए. उनका रो-रोकर परिजनों का बुरा हाल हो गया. अगले दिन फिर कारखाना मालिक का फोन आया. इस दौरान इन सभी को बताया गया कि सभी कारीगरों को छोड़ दिया गया है, लेकिन फैजान को एटीएस ने अपनी हिरासत में रखा है. सूत्रों के मुताबिक, फैजान पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगा है. हालांकि, अभी तक एटीएस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.