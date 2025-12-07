ETV Bharat / state

जोधपुर में एमडी ड्रग्स की बड़ी अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार, 2 करोड़ की ड्रग बरामद

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के अनुसार गुजरात एटीएस रविवार तड़के बालोतरा क्षेत्र में वांटेड आरोपी मोनू ओझा की तलाश में पहुंची थी. वहां सिमरखिया गांव में डूंगरसिंह के मकान पर छापा मारकर मोनू ओझा, गोविंद सिंह सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया. कड़ी पूछताछ में सोईतरा गांव में ड्रग्स लैब चलाने की जानकारी मिली. इसके बाद जोधपुर ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर सोईतरा के एक ट्यूबवेल पर छापेमारी की गई. मौके से 5-6 बड़े जार रासायनिक पदार्थों से भरे मिले. फ्रिज में भी एमडी ड्रग्स तैयार होने के अंतिम चरण की सामग्री बरामद हुई.

जोधपुर: ग्रामीण पुलिस और गुजरात एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में शेरगढ़ थाना क्षेत्र के सोईतरा गांव में एक ट्यूबवेल पर चल रही एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स बनाने की बड़ी अवैध लैब का पर्दाफोड़ किया गया. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में रासायनिक पदार्थ बरामद किए हैं, जिनसे लगभग 2 किलो तैयार एमडी ड्रग बनाई जा सकती थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपये आंकी गई है.

मुख्य आरोपी जेल में बने थे दोस्त: ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के अनुसार मुख्य आरोपी शेरगढ़ निवासी गोविंद सिंह और गुजरात के अहमदाबाद निवासी मोनू ओझा की मुलाकात जेल में हुई थी. दोनों ने मिलकर यह अवैध धंधा शुरू किया. गोविंद सिंह पहले भी नशीले पदार्थों के कई मामलों में जेल जा चुका है. उसने ही अपने खेतों में बने ट्यूबवेल को यह काम करने के लिए उपलब्ध करवाया. आरोपी रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल से आते थे, पूरी रात केमिकल प्रोसेस करते और सुबह होने से पहले चले जाते थे. इस तरह महीनों से यह गोरखधंधा चल रहा था.

ऑनलाइन ऐप से सीखी ड्रग बनाने की विधि: चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी मोनू ओझा ने एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप से ही एमडी ड्रग्स बनाने की पूरी प्रक्रिया सीखी थी. इसके बाद उसने गोविंद सिंह के साथ मिलकर यह अवैध फैक्ट्री लगा दी. पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें डूंगरसिंह (50) निवासी सिमरखिया, अलीमुद्दीन (58) निवासी प्रतापगढ़, गोविंद सिंह (40) निवासी सोईतरा, मोनू ओझा (36) निवासी अहमदाबाद (गुजरात), रणविजय सिंह (50) निवासी गोटारसी (प्रतापगढ़), अजीज खान (48) निवासी अखेपुर (प्रतापगढ़) शामिल हैं.

सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी पुलिस: पुलिस अब यह पता लगा रही है कि तैयार ड्रग्स की सप्लाई कहां-कहां की जा रही थी और इस नेटवर्क से और कौन-कौन जुड़ा हुआ था. पूछताछ जारी है. जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने भी ग्रामीण इलाके में एक बड़ी लैब का भंडाफोड़ किया था. जोधपुर शहर के विवेक विहार क्षेत्र और सिरोही जिले में भी ऐसी अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं. पुलिस का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान व गुजरात सीमा से सटे इलाकों में इस तरह के अवैध धंधे बढ़ रहे हैं, जिन पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है.

