कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती के मुरीद हुए गुजरात के कृषि मंत्री जीतू भाई वाघाणी, राज्यपाल देवव्रत ने चखा गाजर का स्वाद
Published : February 4, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : February 4, 2026 at 11:26 AM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे गुजरात के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जीतू भाई वाघाणी ने गुरुकुल के 108 एकड़ में विकसित प्राकृतिक फार्म का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा और खेतों में उगाई जा रही फसलों का अवलोकन किया. इस दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गाजर का स्वाद भी चखा. उन्होंने कहा कि "प्राकृति खेती में काम एक और लाभ अनेक हैं". उन्होंने बताया कि "गुजरात में भी करीब 8 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं".
प्राकृतिक खेती दूसरे राज्यों के लिए आदर्श मॉडल: कैबिनेट मंत्री जीतू भाई वाघाणी ने कहा कि "प्राकृतिक खेती न सिर्फ किसानों की लागत कम करती है, बल्कि मिट्टी की सेहत और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है. साथ ही जमीन को बंजर होने से भी बचाया जा सकता है". इस दौरान उन्होंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल बताया.
गुजरात में भी प्राकृतिक खेती: मंत्री ने किसानों से रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की और कहा "कि इससे किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं. स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित अनाज का उत्पादन संभव है. गुजरात में भी प्राकृतिक खेती बड़े पैमाने पर होती है".
प्राकृतिक खेती दशा और दिशा बदलने में सहायक: इस दौरान गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य ने प्राकृतिक खेती से जुड़ी जानकारियां साझा की और बताया कि किस तरह बिना रसायन के बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है. राज्यपाल देवव्रत आचार्य ने कहा कि "प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयास भविष्य में खेती की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे". इस मौके पर गुजरात के राज्य मंत्री राजेश भाई, गुजरात एग्रीकल्चर विभाग की टीम, गुजरात के प्रगतिशील किसान मौजूद रहे.
