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झारखंड में ट्रेजरी घोटाले से मचा हड़कंप, अब होमगार्ड्स के वेतन निकासी को लेकर गाइडलाइंस जारी

रांची: बोकारो, हजारीबाग और रांची में ट्रेजरी घोटाले सामने आने के बाद हर महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. इस बीच होमगार्ड के वेतन निकासी को लेकर भी जांच और सतर्कता दोनों ही शुरू कर दिया गया है. होमगार्ड डीजी ने राज्य के सभी होमगार्ड के कर्तव्य भत्ते के निकासी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए है.

सत्यापन के आदेश

झारखंड के अलग-अलग जिलों में वेतन भुगतान के नाम पर ट्रेजरी के जरिए हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के बाद अब होमगार्ड के वेतन निकासी को लेकर सतर्कता निगरानी बरती जा रही है. झारखंड के वित्त मंत्रालय के पत्र के निर्देश अनुसार, होमगार्ड डीजी ने सभी गृह रक्षकों कर्तव्य भत्ता निकासी के पूर्व सभी जमा कागजातों के सभी बिंदुओं का सत्यापन करने का आदेश दिया है.

पत्र में यह लिखा गया है यह निर्देश दिया जाता है कि अपने-अपने जिला इकाई के सभी गृह रक्षकों को विहित प्रपत्र के अनुरूप आवश्यक कागजात की छाया प्रति के साथ साफ-साफ अक्षरों में भरकर अपने जिला कार्यालय में अविलंब जमा करते हुए सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें.

बिना सत्यापन नहीं मिलेगा वेतन

होमगार्ड डीजी के आदेश के अनुसार, अब सभी होमगार्ड को अपने कर्तव्य भत्ते की निकासी से पूर्व एक विहित प्रपत्र भरकर अपना सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा. होमगार्ड मुख्यालय ने इसी वजह से सभी होमगार्ड के सभी जिला समादेष्टा को निर्देश दिया है कि वह अपने-अपने जिले या इकाई के अंतर्गत आने वाले सभी होमगार्ड्स से आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ फार्म भरवाना सुनिश्चित करें.

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