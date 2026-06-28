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यूपी में हीट वेव से बचाने के लिये गाइडलाइन जारी; स्कूल में हीट एक्शन प्लान होगा तैयार, पोस्टर के माध्यम से किया जाएगा जागरूक

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विद्यालयों को नए सत्र में खोलने के साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा का पूरा खाका तैयार किया है. बेसिक शिक्षा विभाग ने 'हीट-संबंधी बीमारियों के प्रति विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शिक्षकों के लिए दिग्दर्शिका-2026' जारी की है.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देश पर तैयार इस दिग्दर्शिका का उद्देश्य शिक्षकों को हीट वेव से बचाव, हीट एग्जॉशन व हीट स्ट्रोक के लक्षणों की पहचान, प्राथमिक उपचार और विद्यार्थियों के प्रभावी बचाव के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और व्यावहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है.









इसके साथ ही विद्यालयों में 'क्या करें-क्या न करें' संबंधी पोस्टरों के माध्यम से बच्चों, अभिभावकों और विद्यालय समुदाय को भी जागरूक किया जाएगा, जिससे भीषण गर्मी बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और विद्यालयी जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न डाल सके. दिग्दर्शिका में स्पष्ट किया गया है कि हीट वेव से विद्यार्थियों की सुरक्षा में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगे.

शिक्षक प्रार्थना सभा, कक्षा शिक्षण, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और विद्यालय की दैनिक दिनचर्या के माध्यम से विद्यार्थियों को हीट वेव से बचाव के उपायों से अवगत कराएंगे. उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, तेज धूप से बचने, हल्के और सूती वस्त्र पहनने, जलयुक्त फलों के सेवन व हीट स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों की पहचान के प्रति जागरूक किया जाएगा, साथ ही बच्चों को यह भी सिखाया जाएगा कि अगर किसी सहपाठी की तबियत बिगड़ती है तो तत्काल शिक्षक को सूचना दें.











योगी सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में स्कूल हीट एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं. विद्यालयों में स्वास्थ्य नोडल शिक्षक नामित किए जाएंगे, जो हीट वेव से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करेंगे. शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन कराया जाएगा. विद्यालय परिसर में हीट वेव से बचाव संबंधी संदेश और आपातकालीन संपर्क नंबर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे. प्रत्येक विद्यालय में फर्स्ट एड किट, ओआरएस, डिजिटल थर्मामीटर और 108 एम्बुलेंस सहित आवश्यक चिकित्सा संपर्क व्यवस्था उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं.









गाइडलाइन के अनुसार, विद्यालयों का समय शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा. प्रार्थना सभा, खेलकूद, शारीरिक शिक्षा और अन्य बाहरी गतिविधियां सुबह 10 बजे से पहले आयोजित की जाएंगी. ऑरेंज या रेड हीट वेव अलर्ट के दौरान सभी कठिन शारीरिक और बाहरी गतिविधियां स्थगित रहेंगी. विद्यालयों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

विद्यार्थियों को प्रत्येक 20 से 30 मिनट के अंतराल पर पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाएगा. प्रत्येक विद्यार्थी को पानी की बोतल साथ लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके साथ ही कार्यशील पंखे, पर्याप्त वेंटिलेशन, छायादार स्थान, वृक्षारोपण या जहां संभव हो कूल रूफ और रिफ्लेक्टिव पेंट जैसी व्यवस्थाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा.



