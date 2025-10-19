ETV Bharat / state

दीपावली पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गाइडलाइन जारी, थर्ड पार्टी भी रखेगी निगरानी, जानिये प्लान

दीपावली पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गाइडलाइन जारी ( ETV Bharat )

खास बात यह है कि इस बार केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही नहीं, बल्कि एक थर्ड पार्टी एजेंसी भी राज्य में वायु गुणवत्ता की जांच करेगी. एजेंसी को इस अवधि में अलग-अलग शहरों में प्रदूषण के स्तर की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

दीपावली के दौरान प्रदूषण पर काबू पाने के लिए उत्तराखंड में अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलर्ट मोड पर है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने राज्यों को विशेष गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि दीपावली से पांच दिन पहले और पांच दिन बाद तक वायु गुणवत्ता पर सघन निगरानी रखी जाए. इसके तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण की स्थिति पर नजर बनाए रखनी है, ताकि वायु प्रदूषण में अचानक बढ़ोतरी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

देहरादून: दीपावली पर पर्यावरण प्रदूषण कई शहरों में अपने चरम पर पहुंच जाता है. भारी मात्रा में पटाखों का उपयोग पर्यावरण के लिए इस दौरान बेहद नुकसान देने वाला दिखाई देता है. ऐसे में न केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बल्कि अब थर्ड पार्टी भी पर्यावरण की सेहत पर नजर रखने वाली है. जानिए क्या है प्लान..

पर्यावरण की सेहत जानने के लिए चार मुख्य मानकों पीएम 2.5, पीएम 10, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पर निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए राज्यभर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन सक्रिय कर दिए गए हैं. इन स्टेशनों से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर जिलाधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जाएंगे.

उधर वायुमंडल में धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए नगर निगमों को सड़कों और निर्माण स्थलों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने को कहा गया है. दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री और उनके मानकों की जांच के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी हुए हैं. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं.

ग्रीन पटाखे (ETV Bharat)

थर्ड पार्टी के रूप में चयनित कंपनी अब पूरे राज्य में निर्धारित मानकों के अनुरूप वायु गुणवत्ता की निगरानी करेगी. इस बार टिहरी को भी प्रदूषण निगरानी के दायरे में शामिल किया गया है, जबकि देहरादून की दो जगहों और ऋषिकेश की एक साइट पर पहले से निगरानी की जा रही है. इसके अलावा काशीपुर में भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्टेशन सक्रिय है.

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में उत्तराखंड के प्रमुख शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखने को मिला है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रयास है कि दीपावली के दौरान और बाद में भी यह सुधार कायम रहे. सरकार ने लोगों से प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की अपील की है.

पढ़ें---