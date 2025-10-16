ETV Bharat / state

झारखंड में दीपावली के दिन शर्तों के साथ होगी आतिशबाजी! जानें, क्या हैं वो

रांचीः झारखंड में दीपावली के दिन कुछ शर्तों के साथ आतिशबाजी की छूट दी गई है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली के दिन सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी करने की छूट दी है.

इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है. इसके मुताबिक दीपावली की रात 8:00 बजे से 10:00 तक ही आतिशबाजी की छूट रहेगी. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य आर.एल. बख्शी ने ईटीवी भारत को बताया कि आतिशबाजी के बाबत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झारखंड में लागू किया जाएगा.

बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में छठ, क्रिसमस, नव वर्ष जैसे त्योहारों के समय पटाखे निर्धारित अवधि तक ही चलाये जा सकेंगे. दीपावली और गुरुपर्व पर रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक, छठ में प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक, क्रिसमस और नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे.

दरअसल, दिल्ली और एनसीआर में आतिशबाजी की वजह से वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल की मंजूरी दी है. यह छूट 18 से 20 अक्टूबर तक के लिए दी गई है. इसके तहत दीपावली के दिन रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही आतिशबाजी की छूट रहेगी.