झारखंड में दीपावली के दिन शर्तों के साथ होगी आतिशबाजी! जानें, क्या हैं वो
झारखंड में आतिशबाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा.
Published : October 16, 2025 at 11:06 PM IST
रांचीः झारखंड में दीपावली के दिन कुछ शर्तों के साथ आतिशबाजी की छूट दी गई है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली के दिन सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी करने की छूट दी है.
इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है. इसके मुताबिक दीपावली की रात 8:00 बजे से 10:00 तक ही आतिशबाजी की छूट रहेगी. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य आर.एल. बख्शी ने ईटीवी भारत को बताया कि आतिशबाजी के बाबत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झारखंड में लागू किया जाएगा.
बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में छठ, क्रिसमस, नव वर्ष जैसे त्योहारों के समय पटाखे निर्धारित अवधि तक ही चलाये जा सकेंगे. दीपावली और गुरुपर्व पर रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक, छठ में प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक, क्रिसमस और नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे.
दरअसल, दिल्ली और एनसीआर में आतिशबाजी की वजह से वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल की मंजूरी दी है. यह छूट 18 से 20 अक्टूबर तक के लिए दी गई है. इसके तहत दीपावली के दिन रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही आतिशबाजी की छूट रहेगी.
दीपावली और छोटी दीपावली के दिन सुबह 6:00 से 7:00 तक भी पटाखे जलाए जा सकेंगे. सिर्फ ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल किया जा सकेंगे. दिल्ली और एनसीआर में बाहर के पटाखे नहीं लाया जा सकेंगे. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि नकली ग्रीन पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किए जाएंगे.
