विरोध और प्रदर्शन के बीच फिर जमीन गाइडलाइन दरों में संशोधन, कुछ पुरानी प्रणाली भी लागू
गाइडलाइन दरों में बदलाव पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के फैसले जानिए
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 8, 2025 at 5:54 PM IST
रायपुर: जमीन गाइडलाइन को लेकर मचे बवाल के बीच रायपुर में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें गाइडलाइन दरों और मूल्यांकन उपबंधों में बड़े बदलाव किए गए. यह बदलाव तुरंत लागू हो गए हैं. भारी विरोध और प्रदर्शन के बाद कुछ पुरानी प्रणाली लागू की गई है.
1400 वर्ग मीटर तक की इंक्रीमेंटल गणना खत्म: अब नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के प्लॉट का मूल्यांकन इंक्रीमेंटल तरीके से नहीं होगा. इससे मूल्यांकन प्रक्रिया आसान और अधिक पारदर्शी होगी. पुराना नियम इस तरह है.
- नगर निगम: 50 डेसिमल तक
- नगर पालिका: 37.5 डेसिमल तक
- नगर पंचायत: 25 डेसिमल तक
फ्लैट और दुकानों का मूल्यांकन अब बिल्ट-अप एरिया पर: अब बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट, दुकान और ऑफिस का मूल्यांकन सुपर बिल्ट-अप की बजाय बिल्ट-अप एरिया से किया जाएगा. यह बदलाव लंबे समय से मांग में था. इससे वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और शहरी जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा.
ऊपरी मंजिलों पर मूल्यांकन में छूट: केंद्रीय बोर्ड ने मल्टीस्टोरी इमारतों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए नई छूट तय की. बेसमेंट और प्रथम तल 10% कम, दूसरा तल और ऊपर के तल पर 20% कमी के साथ मूल्यांकन होगा. इससे मध्यम वर्ग को सस्ते दरों पर फ्लैट और दुकानें मिल सकेंगी.
मुख्य मार्ग से दूर संपत्तियों को 25% छूट: कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो संपत्तियां मुख्य सड़क से 20 मीटर से ज्यादा दूर हैं, उनका मूल्यांकन 25% कम दर पर होगा. दूरी का आकलन मुख्य मार्ग की तरफ बने हिस्से से किया जाएगा, जिससे मूल्यांकन अधिक न्यायसंगत होगा.
जिलों को 31 दिसंबर तक सुझाव भेजने के निर्देश: जिला मूल्यांकन समितियों को कहा गया है कि हाल की दर वृद्धि पर आई आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा करें और 31 दिसंबर तक नए संशोधन प्रस्ताव भेजें. बोर्ड इनका विश्लेषण कर अंतिम गाइडलाइन दरें तय करेगा.
तुरंत लागू होंगे नए नियम: इन सभी बदलावों को तुरंत लागू कर दिया गया है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता, पारदर्शिता और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.