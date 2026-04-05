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रणथंभौर पार्क में फर्जी टाइगर सफारी कराने का मामला, गाइड एवं वाहन चालक पर लगाया प्रतिबंध

पर्यटकों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने एक एजेंट को 8 हजार रुपए देकर सफारी करवाई और इसकी रसीद भी प्रस्तुत की.

Ranthambore National Park
रणथंभौर नेशनल पार्क (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 2:45 PM IST

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सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बार फिर फर्जी टिकट के जरिए दो पर्यटकों को फर्जी तरीके से टाइगर सफारी कराने का मामला सामने आया है. मामला उजागर होने के साथ ही रणथंभौर वन प्रशासन हरकत में आया और विभागीय अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित गाइड एवं वाहन चालक पर आगामी आदेशों तक पार्क में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.

जानकारी के मुताबिक रणथंभौर में गत रविवार को सुबह की पारी में टाइगर सफारी के दौरान जोन नंबर 1 में रणथंभौर के गश्ती दल द्वारा जब एक कैंटर की जांच की गई, तो कैंटर में दो पर्यटक बिना वैध टिकट के पाए गए. जो फर्जी तरीके से टाइगर सफारी पर जा रहे थे. फर्जी सफारी की सूचना मिलते ही रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह के निर्देशन पर आरोपीटी एसीएफ महेश शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और संबंधित कैंटर की जांच की गई, जिसमें दोनों पर्यटक संदिग्ध पाए गए.

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जांच के दौरान गाइड सरदार सिंह से पूछताछ में खुलासा हुआ कि भीम सिंह नाम के एक फॉरेस्ट गार्ड ने सिंह द्वार से इन दोनों पर्यटकों को कैंटर में बैठाया था. वहीं, पर्यटकों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने एक एजेंट को 8 हजार रुपए देकर सफारी करवाई और इसकी रसीद भी प्रस्तुत की.

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डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि रविवार को उनको जानकारी मिली कि एक केंटर में दो पर्यटक ऐसे हैं जो बिना टिकट पार्क में जा रहे हैं. सूचना मिलने के बाद विभाग के एसीएफ मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच के लिए भेजी गई. टीम की चेकिंग के दौरान केंटर में दो पर्यटक बिना वैध टिकट के मिले. उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच एसीएफ निखिल शर्मा को सौंपी है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गाइड व वाहन चालक के पार्क में प्रवेश पर आगामी आदेशों तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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रणथंभौर नेशनल पार्क
TOURISTS FOUND TO BE SUSPICIOUS
ACTION BY DFO IN RANTHAMBORE
FRAUDULENT TIGER SAFARI

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