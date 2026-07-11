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बागपत में रटौल आम महोत्सव; थाईलैंड की राजदूत ने चखा स्वाद, रटौल आम को सराहा

बागपत में रटौल आम महोत्सव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: विश्व प्रसिद्ध रटौल आम की खुशबू और मिठास ने एक बार फिर देश-विदेश से आए मेहमानों का दिल जीत लिया. रटौल के निगार फार्म हाउस में बागपत प्रशासन और नगर पंचायत रटौल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आम महोत्सव में भारत में थाईलैंड की राजदूत चवनार्ट थांगसुम्फान ने विशेष रूप से शिरकत की. उन्होंने रटौल आम का स्वाद चखा और इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता, प्राकृतिक मिठास और विशिष्ट सुगंध की मुक्त कंठ से सराहना की. आम महोत्सव में 20 बागवानों ने लगभग 150 किस्मों के आमों की भव्य प्रदर्शनी लगाई है. प्रदर्शनी में विश्व प्रसिद्ध रटौल, लगड़ा, चौसा, फजरी, हाथीझूल, मकसूद, हुस्नआरा सहित अनेक दुर्लभ और पारंपरिक किस्म के आम प्रदर्शित किए गए हैं. बागपत में रटौल आम महोत्सव. (Video Credit: ETV Bharat) मुख्य अतिथि के रूप में आई थाईलैंड की राजदूत चवनार्ट थांगसुम्फान ने प्रत्येक किस्म की विशेषताओं की जानकारी ली और बागवानों का उत्साहवर्धन किया. महोत्सव में आमों के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे.