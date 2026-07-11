बागपत में रटौल आम महोत्सव; थाईलैंड की राजदूत ने चखा स्वाद, रटौल आम को सराहा
रटौल आम का स्वाद चखा और इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता, प्राकृतिक मिठास और विशिष्ट सुगंध की सराहना की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 9:47 AM IST
बागपत: विश्व प्रसिद्ध रटौल आम की खुशबू और मिठास ने एक बार फिर देश-विदेश से आए मेहमानों का दिल जीत लिया. रटौल के निगार फार्म हाउस में बागपत प्रशासन और नगर पंचायत रटौल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आम महोत्सव में भारत में थाईलैंड की राजदूत चवनार्ट थांगसुम्फान ने विशेष रूप से शिरकत की.
उन्होंने रटौल आम का स्वाद चखा और इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता, प्राकृतिक मिठास और विशिष्ट सुगंध की मुक्त कंठ से सराहना की. आम महोत्सव में 20 बागवानों ने लगभग 150 किस्मों के आमों की भव्य प्रदर्शनी लगाई है. प्रदर्शनी में विश्व प्रसिद्ध रटौल, लगड़ा, चौसा, फजरी, हाथीझूल, मकसूद, हुस्नआरा सहित अनेक दुर्लभ और पारंपरिक किस्म के आम प्रदर्शित किए गए हैं.
मुख्य अतिथि के रूप में आई थाईलैंड की राजदूत चवनार्ट थांगसुम्फान ने प्रत्येक किस्म की विशेषताओं की जानकारी ली और बागवानों का उत्साहवर्धन किया. महोत्सव में आमों के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे.
खादी ग्रामोद्योग, अचार, स्थानीय हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों के स्टॉलों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की. कार्यक्रम के दौरान सैय्यद फहाद ने थाईलैंड की राजदूत को रटौल आम के इतिहास, विशेषताओं और उसकी वैश्विक पहचान के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
आम महोत्सव में बागपत की प्रसिद्ध बालूशाही, सराय का घेवर, बावली के पेड़े, निरपुडा के लड्डू, आम पन्ना, देशी पान और अन्य स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी मेहमानों ने लिया. थाईलैंड की भारत में राजदूत चवनार्ट थांगसुम्फान ने सभी व्यंजनों का स्वाद चखते हुए प्रशंसा की.
थाईलैंड की राजदूत चवनार्ट थांगसुम्फान ने रटौल आम की गुणवत्ता की सराहना करते हुए कहा कि इसका स्वाद और खुशबू वास्तव में अद्वितीय है. उन्होंने भारतीय और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने के साथ ही जब रटौल के आम का स्वाद चखा तो वह इसकी मुरीद हो गईं.
उन्होंने कहा कि आम के स्वाद तो उन्होंने बहुत लिए हैं. थाइलैंड में भी और भारत में रहते हुए भी, लेकिन यहां पहुंचकर उन्होंने जितनी तरह के किस्म के आम यहां देखें और उनका स्वाद लिया, वह अपने आप में लाजवाब है. विशेष तौर पर रटौल के आम की खुशबू अभी तक उनके मुंह में घुली हुई है.
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