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दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का हल्ला बोल, 22 वें दिन भी जारी रहा आंदोलन

अतिथि शिक्षकों का कहना है कि पिछले 11 से 12 वर्षों से वे दुर्ग समेत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है. वर्तमान में मिलने वाले करीब 20 हजार रुपये के मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है.

दुर्ग : जिले में अतिथि शिक्षक विद्यामितान का आंदोलन लगातार 22वें दिन भी जारी रहा. समान काम के बदले समान वेतन, सेवा सुरक्षा, संविलियन और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने हल्ला बोला. अतिथि शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में भारी बारिश के बीच हिंदी भवन के सामने डटे हुए हैं.

दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन (ETV BHARAT)

हम वर्षों से हजारों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य असुरक्षित बना हुआ है. इससे पहले भी हमने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव भी किया था. हमें पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया था. अब पुलिस विभाग ने हिंदी भवन के सामने जारी धरना-प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए अल्टीमेटम दिया है- ममता, अतिथि शिक्षक

अतिथि शिक्षकों ने सरकार से की अपील

पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के बाद प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो उन्हें बलपूर्वक हटाया जाएगा.अतिथि शिक्षकों ने साफ कहा है कि वे बिना मांग पूरी हुए यहां से नहीं हटेंगे. उनका कहना है कि सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित करे और संविलियन, सेवा सुरक्षा, समान वेतन तथा मानदेय बढ़ाने की मांगों पर तत्काल निर्णय ले.

इससे पहले अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की मांग भी की थी. उनका कहना था कि यदि सरकार उनके भविष्य की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है.