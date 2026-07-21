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अतिथि शिक्षकों का आंदोलन, शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने की कोशिश

दुर्ग जिले में अतिथि शिक्षक यानी विद्या मितान का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है.

GUEST TEACHERS PROTEST IN DURG
दुर्ग अतिथि शिक्षक प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 11:38 AM IST

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दुर्ग: प्रदेशभर से आए हजारों अतिथि शिक्षक दुर्ग में आंदोलन कर रहे हैं. वे 1 जुलाई से डीईओ कार्यालय, पटेल चौक के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण, संविलियन, समान अधिकार और समान वेतन की मांग है. सोमवार को अतिथि शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के दुर्ग स्थित मंत्री बंगले का घेराव करने का प्रयास किया.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका

शिक्षकों के मंत्री निवास की ओर बढ़ने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इस दौरान आंदोलनकारी शिक्षकों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और हल्की झड़प की स्थिति भी बनी. पुलिस के रोके जाने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए.

दुर्ग में नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्या मितान का आंदोलन (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां थीं. कई पोस्टरों में उन अतिथि शिक्षकों की तस्वीरें भी लगाई गई थीं, जिनकी सेवा के दौरान मौत होने का दावा आंदोलनकारियों ने किया.

ये हैं मांगें

शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें न नियमितीकरण मिला, न सेवा सुरक्षा, न समान वेतन और न ही संविलियन का लाभ. अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के नाम खून से पत्र भी लिखा, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ.

GUEST TEACHERS PROTEST IN DURG
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले का घेराव की कोशिश (ETV Bharat Chhattisgarh)

अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं. पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी, तहसीलदार और शिक्षा मंत्री के पीए ने कहा था कि विधानसभा सत्र खत्म होते ही आपको बुलाएंगे, लेकिन सत्र समाप्त होने के बाद भी हमें नहीं बुलाया गया. हमारी संविलियन की मांग है. समान काम, समान वेतन चाहते हैं. 11 साल से हमारा शोषण हो रहा है-धर्मेंद्र वैष्णव, अतिथि शिक्षक

आंदोलनकारियों का कहना है कि वे आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं. लगातार 20 दिनों से चल रहे आंदोलन के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने की बात भी शिक्षकों ने कही.

GUEST TEACHERS PROTEST IN DURG
1 जुलाई से धरने पर बैठे विद्या मितान (ETV Bharat Chhattisgarh)
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