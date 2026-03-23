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दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का हल्लाबोल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव

छत्तीसगढ़ प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने बताया कि वे सत्र 2015-16 से लगातार सेवाएं दे रहे हैं. नियमित शिक्षकों की तरह कक्षा शिक्षण, आईसीटी प्रशिक्षण, निर्वाचन कार्य, एनएसएस, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी और मूल्यांकन जैसे सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो स्थायी दर्जा मिल रहा है और न ही समान वेतन.

दुर्ग: रविवार को प्रांतीय अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया. गजेंद्र यादव के निवास का घेराव करते हुए शिक्षकों ने स्थायीकरण, समान वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग उठाई. इस प्रदर्शन में सरगुजा, कांकेर समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए.

राज्य अतिथि शिक्षक संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष किरण तिवारी ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग संविलियन है. वे कहती है कि पिछले 10 सालों से उनकी यही मांग है लेकिन वर्तमान में उनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है. उनका कहना है कि अतिथि शिक्षक 12 महीने काम करते हैं. लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें छुट्टी भी नहीं दी जाती है.

दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

महिलाओं को बहुत परेशानी होने के बाद भी छुट्टी नहीं मिलती. विधानसभा में बात उठी है कि हमें निकाल देंगे, इस पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि अधिकारी ने गलत जानकारी दी थी. मंत्री ने बताया कि छुट्टी के लिए नोट शीट जारी कर दी गई है.सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है- किरण तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य अतिथि शिक्षक संघ

नियमितिकरण हमारी प्रमुख मांग है, हम नक्सल क्षेत्रों में बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. मोदी की गारंटी में था कि हमें नियमित करेंगे. आज ढाई साल बीतने के बाद भी ना छुट्टी मिल रही है ना ही पैसा मिल रहा है -धर्मेंद्र वैष्णव, संरक्षक अतिथि शिक्षक संघ

अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन पर मंत्री का बयान

प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. हालांकि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और शिक्षकों ने अपनी मांगों का ज्ञापन मंत्री को सौंपा. शिक्षकों ने हाल ही में सामने आई हटाए जाने की खबरों पर चिंता जताई. अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि ऐसी खबरें भ्रामक हैं और अतिथि शिक्षकों को हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.मंत्री ने आश्वासन दिया कि मानदेय पात्रता के आधार पर तय किया जाएगा और इस विषय पर कैबिनेट में चर्चा कर जल्द निर्णय लिया जाएगा.

दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

कहीं कोई चिट्ठी हमने जारी नहीं किया है. राज्य अतिथि शिक्षकों को वनांचल क्षेत्रों में भर्ती के बाद पढ़ाने नहीं जाते, उनकी जगह पर तत्कालीन सीएम रमन सिंह ने विद्या मितान के रूप में स्थानीय लेवल पर भर्ती की गई थी. बाद में उन्हें राज्य अतिथि शिक्षक बना दिया गया. उन्हें 20 हजार रुपये एकमुश्त दी जा रही है. अतिथि शिक्षकों का कहना है कि छुट्टी नहीं मिलती, इस पर चर्चा की जा रही है. भर्ती में स्पष्ट लिखा है कि उनका पद सुरक्षित रहेगा, उनके स्थान पर कोई नहीं आएगा -गजेंद्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़

शिक्षकों ने संविलियन, ग्रीष्मकालीन मानदेय, समान वेतन और अवकाश की मांग रखी. साथ ही बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए जल्द समाधान की उम्मीद जताई.