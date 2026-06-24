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'कब नियमित करोगे सरकार?' कुरुक्षेत्र में गेस्ट टीचर्स का 'हल्लाबोल', बड़े आंदोलन की चेतावनी

कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय के सामने गेस्ट टीचर्स ने लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. सरकार और प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी.

Guest teachers protest Kurukshetra
Guest teachers protest Kurukshetra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 24, 2026 at 1:17 PM IST

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कुरुक्षेत्र: लघु सचिवालय के सामने राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ, राज्य कमेटी हरियाणा के आह्वान पर गेस्ट टीचर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे गेस्ट टीचर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और न्यायालय के आदेशों को लागू करने की मांग उठाई. धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखाई और जल्द समाधान की मांग की.

कुरुक्षेत्र में गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन: राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव ने कहा कि "हरियाणा के गेस्ट टीचर्स पिछले करीब 20 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्थायी रोजगार का अधिकार नहीं मिला. भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 में सरकार बनने से पहले गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं किया."

'कब नियमित करोगे सरकार?' कुरुक्षेत्र में गेस्ट टीचर्स का 'हल्लाबोल', बड़े आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

कोर्ट के आदेश के बाद भी अनदेखी: दिनेश यादव ने कहा कि "पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति को वैध ठहराते हुए सरकार को गेस्ट टीचर्स को नियमित करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने दो महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने और एरियर सहित अन्य लाभ देने की बात कही है, लेकिन आदेश आने के कई सप्ताह बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. अब तक ना तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ना ही शिक्षा मंत्री ने गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है. इससे शिक्षकों में भारी नाराजगी है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द फैसला नहीं लेती, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा."

बड़े आंदोलन की चेतावनी: वहीं राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ की महिला विंग की प्रदेश प्रधान पूनम कुमारी ने कहा कि "हजारों महिला शिक्षक वर्षों से स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं, लेकिन उन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला. सरकार "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" का नारा देती है, लेकिन महिला शिक्षकों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है. गेस्ट टीचर्स का ये संघर्ष सम्मान, सुरक्षा और रोजगार के अधिकार की लड़ाई है. जब तक सरकार न्यायालय के आदेशों को लागू कर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं करती, तब तक धरना और आंदोलन जारी रहेगा."

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