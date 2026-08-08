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कुरुक्षेत्र में गेस्ट टीचर्स ने निकाला रोष मार्च, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर जताया विरोध

कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकते गेस्ट टीचर्स ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्रः हरियाणा में पक्की नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे गेस्ट टीचर्स और प्रदेश सरकार के बीच टकराव गहरा गया है. कुरुक्षेत्र में 23 जून से लगातार धरने पर बैठे गेस्ट टीचर्स ने शिक्षा मंत्री के कथित रवैये और बयान से नाराज होकर लघु सचिवालय से नए बस स्टैंड तक रोष मार्च निकाला और मंत्री का पुतला फूंका. ​संगठन ने ऐलान किया है कि यदि सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की, तो आने वाली 6 तारीख को प्रदेश भर के गेस्ट टीचर्स अपने बच्चों, किसान संगठनों और खाप पंचायतों के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे. चंडीगढ़ मीटिंग में बढ़ा विवाद: ​गेस्ट टीचर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि "पिछले सप्ताह सरकार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलाने का आश्वासन दिया था. जब प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ पहुंचा, तो उन्हें मुख्यमंत्री की बजाय शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में बैठा दिया गया." बातचीत शुरू होते ही शिक्षा मंत्री ने कहा, "मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यह मामला मेरे संज्ञान में आज ही आया है." वहीं मीटिंग में मौजूद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे मीटिंग की पूरी तैयारी करके नहीं आए हैं. कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल (ETV Bharat)