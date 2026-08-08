कुरुक्षेत्र में गेस्ट टीचर्स ने निकाला रोष मार्च, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर जताया विरोध
'मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर’ वाले शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़के गेस्ट टीचर्स ने मंत्री का पुतला फूंककर बड़े आंदोलन का ऐलान किया.
Published : August 8, 2026 at 6:04 PM IST
कुरुक्षेत्रः हरियाणा में पक्की नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे गेस्ट टीचर्स और प्रदेश सरकार के बीच टकराव गहरा गया है. कुरुक्षेत्र में 23 जून से लगातार धरने पर बैठे गेस्ट टीचर्स ने शिक्षा मंत्री के कथित रवैये और बयान से नाराज होकर लघु सचिवालय से नए बस स्टैंड तक रोष मार्च निकाला और मंत्री का पुतला फूंका. संगठन ने ऐलान किया है कि यदि सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की, तो आने वाली 6 तारीख को प्रदेश भर के गेस्ट टीचर्स अपने बच्चों, किसान संगठनों और खाप पंचायतों के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे.
चंडीगढ़ मीटिंग में बढ़ा विवाद: गेस्ट टीचर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि "पिछले सप्ताह सरकार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलाने का आश्वासन दिया था. जब प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ पहुंचा, तो उन्हें मुख्यमंत्री की बजाय शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में बैठा दिया गया." बातचीत शुरू होते ही शिक्षा मंत्री ने कहा, "मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यह मामला मेरे संज्ञान में आज ही आया है." वहीं मीटिंग में मौजूद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे मीटिंग की पूरी तैयारी करके नहीं आए हैं.
शिक्षा मंत्री की भाषा पर आपत्ति: गेस्ट टीचर्स संगठन का कहना है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे शिक्षा मंत्री द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. जो शिक्षक बच्चों और प्रदेश के भविष्य का निर्माण करते हैं, उनके प्रति सरकार और शिक्षा विभाग का यह रवैया असंवेदनशील है. संगठन ने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 के चुनावों के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार अपनी बात से पीछे हट रही है.
अदालत का फैसला हक में, फिर भी सरकार खामोश: शिक्षकों का कहना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उनके हक में फैसला सुनाया जा चुका है और सरकार को पक्की नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बावजूद सरकार अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रही है और जानबूझकर मामला लटका रही है.
6 तारीख को महाप्रदर्शन की चेतावनी: शिक्षकों ने साफ किया है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो आने वाली 6 तारीख को कुरुक्षेत्र की सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा. इस प्रदर्शन में प्रदेशभर के गेस्ट टीचर्स अपने परिवार व बच्चों के साथ शामिल होंगे. आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसान संगठन और हरियाणा की खाप पंचायतें भी मैदान में उतरेंगी. गेस्ट टीचर्स का कहना है कि सरकार की मनमानी के कारण ही आज प्रदेश के शिक्षकों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.