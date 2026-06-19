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जनगणना ड्यूटी पर तैनात गेस्ट टीचर्स को मिलेगा कार्य दिवस और वेतन का लाभ, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर

दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय ने जनगणना में लगाए गए गेस्ट टीचर्स की सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैनाती , उस अवधि को माना जाएगा “ऑन ड्यूटी”.

जनगणना ड्यूटी पर तैनात गेस्ट टीचर्स को मिलेगा कार्य दिवस और वेतन का लाभ
जनगणना ड्यूटी पर तैनात गेस्ट टीचर्स को मिलेगा कार्य दिवस और वेतन का लाभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 19, 2026 at 5:36 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने जनगणना में लगाए गए गेस्ट टीचर्स को उनके कार्य दिवसों में शामिल किया है. साथ ही इस समय का पारिश्रमिक भी नियमानुसार दिया जाएगा. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के ई-वी शाखा द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है. सर्कुलर में कहा गया है कि गेस्ट टीचर्स की जनगणना ड्यूटी के दौरान कार्य दिवसों की गणना और पारिश्रमिक को लेकर उठ रही शंकाओं को दूर करने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अनुसार, यदि किसी गेस्ट टीचर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जनगणना के लिए तैनात किया जाता है तो उस अवधि को “ऑन ड्यूटी” माना जाएगा.

अनुभव और कार्य दिवसों में होगी गणना: शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जनगणना ड्यूटी में बिताया गया समय संबंधित गेस्ट टीचर के कार्य दिवसों और अनुभव अवधि में जोड़ा जाएगा. इससे शिक्षकों को भविष्य में अनुभव प्रमाणपत्र और सेवा संबंधी लाभ में सुविधा होगी. सर्कुलर के अनुसार, जहां भी लागू होगा, जनगणना ड्यूटी की अवधि को संबंधित गेस्ट टीचर के अनुभव प्रमाणपत्र में भी दर्शाया जाएगा. इससे शिक्षकों की सेवा का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और उनके अनुभव को मान्यता मिलेगी.

नियमानुसार मिलेगा पारिश्रमिक: शिक्षा निदेशालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जनगणना ड्यूटी के दौरान कार्यरत गेस्ट टीचर्स को निर्धारित दैनिक वेतन दर के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षकों को जनगणना के दौरान आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े. सर्कुलर में सभी जिला उप शिक्षा निदेशकों (DDEs) को निर्देश दिया गया है कि वो इन आदेशों का पूरी तरह पालन करें. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बाद जारी किया गया है.

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