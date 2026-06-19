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जनगणना ड्यूटी पर तैनात गेस्ट टीचर्स को मिलेगा कार्य दिवस और वेतन का लाभ, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने जनगणना में लगाए गए गेस्ट टीचर्स को उनके कार्य दिवसों में शामिल किया है. साथ ही इस समय का पारिश्रमिक भी नियमानुसार दिया जाएगा. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के ई-वी शाखा द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है. सर्कुलर में कहा गया है कि गेस्ट टीचर्स की जनगणना ड्यूटी के दौरान कार्य दिवसों की गणना और पारिश्रमिक को लेकर उठ रही शंकाओं को दूर करने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अनुसार, यदि किसी गेस्ट टीचर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जनगणना के लिए तैनात किया जाता है तो उस अवधि को “ऑन ड्यूटी” माना जाएगा.

अनुभव और कार्य दिवसों में होगी गणना: शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जनगणना ड्यूटी में बिताया गया समय संबंधित गेस्ट टीचर के कार्य दिवसों और अनुभव अवधि में जोड़ा जाएगा. इससे शिक्षकों को भविष्य में अनुभव प्रमाणपत्र और सेवा संबंधी लाभ में सुविधा होगी. सर्कुलर के अनुसार, जहां भी लागू होगा, जनगणना ड्यूटी की अवधि को संबंधित गेस्ट टीचर के अनुभव प्रमाणपत्र में भी दर्शाया जाएगा. इससे शिक्षकों की सेवा का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और उनके अनुभव को मान्यता मिलेगी.