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अतिथि व्याख्याता या दिहाड़ी मजदूर ? सरकार की नई नीति पर भड़के शिक्षक, बोले– हमें सम्मान चाहिए, दिहाड़ी नहीं

अतिथि व्याख्याताओं ने घेरा उच्च शिक्षा मंत्री का बंगला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

* चार वर्ष तक निरंतर कार्य करने वाले अतिथि व्याख्याताओं की सेवा बिना व्यवधान जारी रखने की व्यवस्था बनाई जाए.

* पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार त्योहार, दशहरा, दीपावली सहित अवकाश अवधि का मानदेय भी जारी रखा जाए.

* परीक्षा, मूल्यांकन, प्रवेश, NAAC सहित अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों का उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जाए.

* सेवा अवधि कम से कम 11 माह सुनिश्चित की जाए ताकि हर वर्ष सत्र के बीच सेवा समाप्त न हो.

* प्रतिदिन भुगतान की व्यवस्था समाप्त कर एकमुश्त मासिक वेतन 57,700 रुपये लागू किया जाए.

अतिथि व्याख्याताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री को दिए आवेदन में कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं.

सरकारी महाविद्यालयों में वर्षों से पढ़ा रहे अतिथि व्याख्याताओं का कहना है कि वे उच्च शिक्षा की रीढ़ हैं, लेकिन सरकार उन्हें दैनिक मजदूरी की तर्ज पर भुगतान करने की तैयारी कर रही है. उनका आरोप है कि पहले गठित समिति ने एकमुश्त मासिक वेतन और सवैतनिक अवकाश जैसी व्यवस्था का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब प्रस्तावित संशोधनों में प्रतिदिन 2000 रुपये मानदेय की बात सामने आ रही है.व्याख्याताओं का कहना है कि यदि भुगतान प्रतिदिन के हिसाब से होगा तो अवकाश, परीक्षा, मूल्यांकन और अन्य शैक्षणिक दायित्वों के दौरान उनकी आय प्रभावित होगी. ऐसे में शिक्षक का सम्मान खत्म होकर उनकी स्थिति दिहाड़ी मजदूर जैसी हो जाएगी.

रायपुर: क्या सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि व्याख्याता शिक्षक हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर? यही सवाल लेकर मंगलवार को प्रदेशभर से पहुंचे अतिथि व्याख्याताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के शंकर नगर स्थित सरकारी आवास का घेराव किया.घंटों इंतजार, चंद मिनट की मुलाकात और फिर केवल आश्वासन. इससे नाराज अतिथि व्याख्याताओं ने मंत्री के बंगले के भीतर ही धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उनका कहना है कि यदि उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया गया, तो यह शिक्षक का नहीं बल्कि दिहाड़ी मजदूर का दर्जा होगा.





पीरियड आवंटन में होता था भेदभाव

मंत्री टंकराम वर्मा ने अतिथि व्याख्याताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि सरकार ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अतिथि व्याख्याताओं के हित में निर्णय दिया है. उन्होंने कहा कि पहले शिकायत थी कि कुछ प्राचार्य पीरियड आवंटन में भेदभाव करते थे, किसी को अधिक तो किसी को कम पीरियड दिए जाते थे। इस व्यवस्था से कई लोगों के साथ अन्याय होता था.

अतिथि व्याख्याता को मिलेंगे 50-50

मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसी के साथ भेदभाव न हो और सभी को समान अवसर मिले. इसी उद्देश्य से कमेटी ने सिफारिश की है कि अतिथि व्याख्याताओं का भुगतान उनके द्वारा लिए गए पीरियड के आधार पर किया जाए. उन्होंने कहा कि यदि पीरियड के अनुसार भुगतान किया जाएगा तो सभी को लगभग 50-50 हजार रुपये मिलेगा.

मंत्री से मुलाकात, लेकिन बढ़ गया आक्रोश

प्रदेशभर से पहुंचे अतिथि व्याख्याता घंटों तक उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के सरकारी आवास पर इंतजार करते रहे. उनका कहना है कि करीब चार घंटे बाद मंत्री से मुलाकात तो हुई, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला.

व्याख्याताओं का आरोप है कि मंत्री ने केवल इतना कहा कि प्रतिदिन 2000 रुपये मिलेंगे और इसके बाद वहां से चले गए. इसी बात से नाराज होकर अतिथि व्याख्याताओं ने मंत्री आवास परिसर में ही धरना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

छत्तीसगढ़ मूल निवास शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ की पदाधिकारी डॉक्टर पुष्पा ने बताया,''हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ के ही उच्च शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे. हमें उम्मीद थी कि हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन हमारी समस्याएं सुनने के बजाय हमें सिर्फ प्रतिदिन 2000 रुपये की बात कहकर छोड़ दिया गया. हमारी एक ही मांग है—मध्यप्रदेश की तरह 57,700 रुपये का एकमुश्त मासिक वेतन."

प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा सवाल

छत्तीसगढ़ मूल निवास शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष लव कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश में करीब तीन हजार अतिथि व्याख्याता कार्यरत हैं. समिति की बैठक में पहले उन्हें एकमुश्त वेतन और सवैतनिक अवकाश का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब पूरी व्यवस्था बदलती नजर आ रही है. उनका कहना है कि शिक्षक का मूल्यांकन प्रतिदिन की मजदूरी से नहीं हो सकता. शिक्षक पूरे शैक्षणिक सत्र, परीक्षा, मूल्यांकन और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा होता है.

हम अतिथि व्याख्याता हैं, दिहाड़ी मजदूर नहीं. अगर सरकार हमें प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी तो हमारी स्थिति मजदूरों जैसी हो जाएगी. हमारी एकसूत्रीय मांग है—57,700 रुपये का एकमुश्त मासिक वेतन और सवैतनिक अवकाश. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा-लव कुमार वर्मा

पढ़ाई भी प्रभावित

अतिथि व्याख्याताओं ने सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया. उनका कहना है कि एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 1 जुलाई से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक अधिकांश महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं हुई है. प्रदेश में करीब तीन हजार अतिथि व्याख्याताओं की आवश्यकता होने के बावजूद पद खाली हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उनका कहना है कि यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती, तो उच्च शिक्षा व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा.

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