दूल्हे के जीजा ने की हर्ष फायरिंग, मेहमान की मौत; मातम में बदलीं शादी की खुशियां

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की गई.

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने दी जानकारी.
एसएसपी अभिनंदन सिंह ने दी जानकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 2:24 PM IST

सहारनपुर: मंडी थाना क्षेत्र के रामलीला भवन में शादी का रिसेप्शन था. गुरूवार को रात डीजे पर लोग डांस कर रहे थे, तभी दूल्हे के जीजा ने हर्ष फायरिंग की और गोली दूसरे युवक को लग गई. लोग घायल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की गई. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. मृतक की पहचान शिवचरण के तौर पर हुई है. वहीं, आरोपी का नाम रोहित उपाध्याय है.

जानकारी के मुताबिक, रिसेप्शन में मेहमानों की भीड़ उमड़ी थी. कुछ लोग स्टेज के सामने डांस कर रहे थे. इसी दौरान रोहित उपाध्याय ने लाइसेंसी पिस्टल/रिवाल्वर से एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की. इसी में एक गोली मौके पर मौजूद शिवचरण को लगी. गोली लगते ही शिवचरण जमीन पर गिर गया.

घायल शिवचरण को सहारनपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों की टीम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौत की पुष्टि होने पर परिवार में कोहराम मच गया. शादी की सारी खुशियां मातम में बदल गईं.

परिजनों ने बताया कि आरोपी दूल्हे के चाचा का दामाद रोहित उपाध्याय है. घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया है.

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि परिवार की शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं.

संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

