सूरज कस्टोडियल डेथ केस के गवाह कॉन्स्टेबल का क्यों हुआ निलंबन? परिवार ने उठाए सवाल तो पुलिस ने दिया जवाब
इस मामले में एसपी शिमला ने भी बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि निलंबन कार्रवाई नियमों के तहत की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 6:08 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया कांड में नेपाली मूल के आरोपी सूरज की कस्टोडियल डेथ मामले के अहम गवाह रहे कॉन्स्टेबल दिनेश शर्मा को पुलिस विभाग ने निलंबित कर दिया है. निलंबन के बाद यह मामला तूल पकड़ गया है. दिनेश शर्मा के परिजनों ने शिमला में प्रेस वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, पुलिस विभाग ने इस पूरे मामले में कार्रवाई को नियमों के तहत बताया है.
परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप
दिनेश शर्मा के निलंबन के बाद उनके भाई सुरेश शांडिल्य, पत्नी ममता शर्मा और माता सत्या शर्मा ने गुरुवार को शिमला में पत्रकार वार्ता की. इस दौरान परिवार ने आरोप लगाया कि दिनेश शर्मा को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. बीते डेढ़ महीने के अंदर कई बार उनका तबादला किया गया और जब उन्होंने तबादला रोकने का अनुरोध किया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया. परिवार का कहना है कि दिनेश शर्मा का बेटा दिव्यांग है और चल-फिर नहीं सकता. उसकी देखभाल के लिए पिता की मौजूदगी जरूरी रहती है. इसी वजह से दिनेश शर्मा ने चौपाल से तबादला न करने की गुहार लगाई थी. परिवार ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एसपी शिमला से तबादला रुकवाने की कोशिश की थी.
एसपी शिमला पर लगाए गंभीर आरोप
प्रेस वार्ता के दौरान दिनेश शर्मा के भाई सुरेश शांडिल्य ने एसपी शिमला गौरव सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय बुलाकर दिनेश शर्मा को प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है. परिवार ने उनकी सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वे हाईकोर्ट, मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे. इस दौरान दिनेश शर्मा की मां भावुक हो गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को इतना मानसिक रूप से परेशान किया गया कि वह जहर खाने जैसी बातें करने लगा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गुड़िया कांड में सच बोलना ही उनके बेटे का अपराध था. वहीं, सुरेश शांडिल्य ने मीडिया को दिनेश शर्मा को सेवा के दौरान मिले कई प्रशस्ति पत्र भी दिखाए और कहा कि उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मचारी के साथ अन्याय हो रहा है.
कॉन्स्टेबल के निलंबन पर क्या बोले एसपी शिमला?
एसपी शिमला गौरव सिंह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई पूरी तरह सेवा नियमों और विभागीय प्रक्रिया के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल 2026 को कालरा धार क्षेत्र में हुई एक घटना को लेकर तत्कालीन एसएचओ चौपाल और कॉन्स्टेबल दिनेश कुमार के खिलाफ शिकायत मिली थी. जांच एसडीपीओ ठियोग ने की, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार, पैसे और सामान छीनने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप सही पाए गए.
एसपी के अनुसार जांच रिपोर्ट 6 जून को प्राप्त हुई, जिसके बाद तत्कालीन एसएचओ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. कॉन्स्टेबल दिनेश कुमार को चौपाल से ननखड़ी ड्यूटी पर भेजा गया, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया और करीब दो सप्ताह बाद ड्यूटी जॉइन की. बाद में उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय आधार पर उनकी पसंद के अनुसार 9 जुलाई को नायब कोर्ट ठियोग में तैनाती दी गई, लेकिन वहां भी उन्होंने विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया और लगातार अपनी पसंद की पोस्टिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया.
एसपी गौरव सिंह ने कहा कि बार-बार विभागीय आदेशों की अवहेलना, समय पर ड्यूटी ज्वाइन न करने और अनुशासनहीन व्यवहार के चलते दिनेश कुमार को निलंबित कर नियमित विभागीय जांच शुरू की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और दिनेश कुमार को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में जेई हत्या मामले में डॉक्टर पति-पत्नी समेत 4 गिरफ्तार, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा
ये भी पढ़ें: 'सरकारी कर्मचारियों को देने होंगे अनुबंध पीरियड के लाभ', SC ने सरकार को दिया 4 महीने का समय