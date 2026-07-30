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सूरज कस्टोडियल डेथ केस के गवाह कॉन्स्टेबल का क्यों हुआ निलंबन? परिवार ने उठाए सवाल तो पुलिस ने दिया जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया कांड में नेपाली मूल के आरोपी सूरज की कस्टोडियल डेथ मामले के अहम गवाह रहे कॉन्स्टेबल दिनेश शर्मा को पुलिस विभाग ने निलंबित कर दिया है. निलंबन के बाद यह मामला तूल पकड़ गया है. दिनेश शर्मा के परिजनों ने शिमला में प्रेस वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, पुलिस विभाग ने इस पूरे मामले में कार्रवाई को नियमों के तहत बताया है.

परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

दिनेश शर्मा के निलंबन के बाद उनके भाई सुरेश शांडिल्य, पत्नी ममता शर्मा और माता सत्या शर्मा ने गुरुवार को शिमला में पत्रकार वार्ता की. इस दौरान परिवार ने आरोप लगाया कि दिनेश शर्मा को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. बीते डेढ़ महीने के अंदर कई बार उनका तबादला किया गया और जब उन्होंने तबादला रोकने का अनुरोध किया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया. परिवार का कहना है कि दिनेश शर्मा का बेटा दिव्यांग है और चल-फिर नहीं सकता. उसकी देखभाल के लिए पिता की मौजूदगी जरूरी रहती है. इसी वजह से दिनेश शर्मा ने चौपाल से तबादला न करने की गुहार लगाई थी. परिवार ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एसपी शिमला से तबादला रुकवाने की कोशिश की थी.

एसपी शिमला पर लगाए गंभीर आरोप

प्रेस वार्ता के दौरान दिनेश शर्मा के भाई सुरेश शांडिल्य ने एसपी शिमला गौरव सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय बुलाकर दिनेश शर्मा को प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है. परिवार ने उनकी सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वे हाईकोर्ट, मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे. इस दौरान दिनेश शर्मा की मां भावुक हो गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को इतना मानसिक रूप से परेशान किया गया कि वह जहर खाने जैसी बातें करने लगा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गुड़िया कांड में सच बोलना ही उनके बेटे का अपराध था. वहीं, सुरेश शांडिल्य ने मीडिया को दिनेश शर्मा को सेवा के दौरान मिले कई प्रशस्ति पत्र भी दिखाए और कहा कि उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मचारी के साथ अन्याय हो रहा है.

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