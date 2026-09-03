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गैंगवार में गुड्डू बादशाह की हत्या: दिल्ली पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, 12000 KM की दूरी तय कर 5 राज्यों से 8 दबोचे

दक्षिण-पूर्वी जिला के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि 28 जुलाई को पुल प्रहलादपुर के लाल कुआं स्थित चुंगी नंबर 3, D-29 में फायरिंग की घटना की सूचना पुलिस को मिली थी. मौके पर पहुंचने पर मो. इरशाद आलम उर्फ ​​गुड्डू मृत पाए गए, जबकि मो. फारुख गोली लगने से घायल अवस्था में मिले थे.

नई दिल्‍ली: दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने मो. इरशाद आलम उर्फ गुड्डू बादशाह की हत्या का मामला सुलझा लिया. गुड्डू बादशाह की 28 जुलाई को पुल प्रहलादपुर इलाके के लाल कुआं में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने देश के पांच राज्‍यों - दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और तमिलनाडु में लगभग 12,000 किमी की दूरी तय की और व्यापक अंतर-राज्यीय जांच के बाद आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. हत्या पुरानी रंजिश नहीं बल्कि गैंगवार का नतीजा था.

दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने सबूत, खाली कारतूस, जिंदा कारतूस और धातु के प्रोजेक्टाइल बरामद किए. शुरुआत में फारुख ने खुद को घायल पीड़ित के तौर पर पेश किया. हालांकि, विस्तृत पूछताछ, CDR विश्लेषण और अन्य सबूतों से उसके बयानों में विसंगतियां सामने आईं और साजिश में उसकी कथित संलिप्तता का पता चला. उसे 28 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था. आगे जांच से पता चला कि यह हत्या कथित तौर पर मृतक और आरोपी शमशाद व अशफाक के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसकी शुरुआत बिहार के सुपौल स्थित उनके पैतृक इलाके से हुई थी.

जांच के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर गुड्डू बादशाह को खत्म करने की साजिश रची और लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के बहाने उसे बिहार से दिल्ली बुलाया. कथित समझौता बैठक का इस्तेमाल एक जाल के तौर पर किया गया, जिसके बाद मृतक को लाल कुआं स्थित एक किराए के मकान/गोदाम में लाया गया और गोली मारकर हत्या कर दी गई. जांच में यह भी पता चला कि अलग-अलग आरोपियों ने हमले की योजना बनाने, तालमेल बिठाने, आने-जाने का इंतज़ाम करने, रहने की व्यवस्था करने, हमले को अंजाम देने और सबूत छिपाने में अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

मो. फारुख, 27 साल, पुल प्रहलादपुर, दिल्ली मो. आफताब, सुपौल, बिहार का रहने वाला मो. इरफान, 23 साल, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी मो. शमशाद, 28 साल, सुपौल, बिहार मो. अशफाक, 23 साल, सुपौल, बिहार मो. रहमतुल्लाह उर्फ ​​छोटू, 22 साल, सुपौल, बिहार अमन यादव, 25 साल, लाल कुआं, पुल प्रहलादपुर, दिल्ली मो. शोएब अख्तर, सुपौल, बिहार

अब तक की जांच से पता चलता है कि यह एक कथित आपराधिक साजिश के तहत पहले से योजना बनाकर किया गया मर्डर था.

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