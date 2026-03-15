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साल में तीन बार फल देता है ये अमरूद, स्वाद और पोषक में बेमिसाल, जानें और फायदे

पंतनगर किसान मेले में आया अमरूद का गोल्डन 8 प्रजाति साल में तीन बार फल देता है.

Pantnagar Kisan Mela
अमरूद के गोल्डन 8 प्रजाति ने किसानों को किया आकर्षित (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 8:06 AM IST

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रुद्रपुर: किसानों और बागवानों के लिए अच्छी खबर है. अब अमरूद की फसल साल में एक या दो नहीं, बल्कि तीन बार ली जा सकेगी. थाईलैंड की मशहूर अमरूद प्रजाति ‘गोल्डन-8’ को भारत की जलवायु के अनुकूल विकसित कर पंतनगर किसान मेले में पहली बार किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया है. कोलकाता की शबनम नर्सरी द्वारा तैयार किए गए इन पौधों को लेकर किसानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

पंतनगर में आयोजित किसान मेले में इस बार एक अनोखी और खास किस्म के अमरूद ने किसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. कोलकाता की शबनम नर्सरी द्वारा थाईलैंड की लोकप्रिय अमरूद प्रजाति ‘गोल्डन-8’ के पौधे देश में पहली बार किसानों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं. दावा किया जा रहा है कि इस प्रजाति के अमरूद के पौधों से साल में तीन बार तक पैदावार ली जा सकती है, जो किसानों के लिए आय बढ़ाने का बेहतर विकल्प बन सकता है.

Guava Golden 8 Variety
साल में तीन बार देता है फल (Photo-ETV Bharat)

शबनम नर्सरी के मालिक आयान मंडल ने बताया कि थाईलैंड में इस अमरूद का उत्पादन लंबे समय से किया जाता है. लेकिन भारत में इस प्रजाति का एक भी पौधा पहले उपलब्ध नहीं था. उन्होंने बताया कि उन्होंने थाईलैंड से इस अमरूद का मदर प्लांट मंगाकर विशेष तकनीक के जरिए यहां की जलवायु के अनुकूल पौधे विकसित किए हैं.उन्होंने बताया कि गोल्डन-8 प्रजाति का अमरूद 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी आसानी से उगाया जा सकता है.

हालांकि इसके पौधों को नियमित पानी की जरूरत होती है, लेकिन पानी का जमाव इसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसलिए इसकी खेती मैदान, तराई और निचले पहाड़ी क्षेत्रों की ढलानों पर भी आसानी से की जा सकती है. इस अमरूद की खासियत इसके स्वाद और पोषक तत्वों में भी देखने को मिलती है. इसमें मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए काफी लाभकारी माने जाते हैं.

Guava Golden 8 Variety
गोल्डन 8 प्रजाति जलवायु अनुकूल विकसित (Photo-ETV Bharat)

यही वजह है कि इसे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद फल माना जाता है.गोल्डन-8 प्रजाति का अमरूद आकार में बड़ा और बेहद मीठा होता है. इसका वजन लगभग 300 से 700 ग्राम तक हो सकता है. इसके गूदे की बनावट बहुत मुलायम होती है और इसमें बीज भी बेहद कम होते हैं. सफेद गूदे वाली अमरूद की किस्मों में इसे सबसे मीठी प्रजातियों में गिना जाता है.

आयान मंडल ने बताया कि इस प्रजाति के पौधों से किसान अपनी जरूरत के अनुसार साल में तीन बार फसल ले सकते हैं. इसके लिए जिस महीने फसल चाहिए, उससे लगभग तीन महीने पहले पौधों की छंटाई यानी प्रूनिंग करनी होती है. एक पौधे से आठ महीने में करीब 25 से 30 किलोग्राम तक उत्पादन मिल सकता है, जबकि डेढ़ साल बाद यह उत्पादन बढ़कर 100 से 120 किलोग्राम तक पहुंच सकता है.

मेले में इन पौधों की कीमत करीब 300 रुपये प्रति पौधा रखी गई है. यदि कोई किसान या बागवान इसकी व्यावसायिक खेती करना चाहता है तो बुकिंग कराने पर कीमत में रियायत भी दी जा सकती है.शबनम नर्सरी के स्टॉल पर गोल्डन-8 अमरूद के अलावा कई विदेशी फलों की प्रजातियों के पौधे भी उपलब्ध हैं. इनमें पहाड़ी बादाम मैकेडेमिया नट्स, लीची की उन्नत किस्म लोंगान, जामुन की केजी-10 प्रजाति और विभिन्न विदेशी किस्मों के आम के पौधे शामिल हैं, जिन्हें देखने और खरीदने के लिए किसानों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है.

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