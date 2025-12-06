ETV Bharat / state

सर्दियों का 'सीजनल स्टार': इलाहाबादी सफेदा और ताइवान अमरूद बने बूंदी के पहचान, देशभर में डिमांड

इलाहाबादी सफेदा और ताइवान बने बूंदी की पहचान : बूंदी के सिलोर रोड के किसान ओम प्रकाश वर्मा 45 बीघा भूमि पर अमरूद की खेती कर रहे हैं. ओम बताते हैं कि वो कई सालों से अमरूद की ही खेती कर रहे हैं. रोजाना 15 से 20 क्विंटल तक तुड़ाई होती है, जिसे ट्रकों और मिनी माल गाड़ियों से विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है. फरवरी से जून तक पानी रोककर अमरूद को पिलाया जाता है, जिससे इनमें प्राकृतिक मिठास बढ़ जाती है. बूंदी में मुख्यत: इलाहाबादी सफेदा और ताइवान (लाल गूदा) किस्मों की खेती होती है. ताइवान अमरूद का अंदरूनी भाग लाल होने से इसकी बाजार में खास मांग रहती है. दोनों ही किस्में अपनी गुणवत्ता, मिठास और आकार के कारण देशभर के व्यापारियों को बूंदी तक खींच लाती हैं.

बूंदी के अमरूद की मिठास ने देश में दिलाई पहचान : कृषि उप निदेशक (उद्यान) पांचू लाल मीणा ने बताया कि सर्दी बढ़ते ही बूंदी के अमरूदों में मिठास और रंगत दोनों बढ़ने लगते हैं. इसी कारण यहां के अमरूदों की कई प्रदेशों में मांग तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से इन दिनों बूंदी का इलाका फल व्यापार का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. रोजाना हजारों किलो अमरूद यहां से देशभर की मंडियों तक भेजा जा रहा है. किसानों के अनुसार, इस सीजन में अमरूद की बढ़ी मांग ने उन्हें अच्छी कमाई का मौका दिया है. बूंदी और आसपास के क्षेत्रों में 700 से 900 हेक्टेयर में अमरूद की खेती हो रही है, जिससे किसान लाखों रुपए की आय प्राप्त कर रहे हैं.

बूंदी : सर्दी के बढ़ने के साथ ही बूंदी के अमरूद की मीठी खुशबू देश-प्रदेश में फैल गई है. बूंदी जिले में हर तरफ हरे-हरे, चमकदार अमरूदों से सजे पेड़, पौधे दिखाई दे रही हैं. विटामिन-C से भरपूर यह फल न सिर्फ स्वाद के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी पौष्टिकता और आयुर्वेदिक गुण इसे सर्दियों का 'सीजनल स्टार' बना देते हैं. अमरूद की सुगंध और स्वाद ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि देशभर के व्यापारियों को भी बूंदी की ओर आकर्षित कर लिया है. राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से व्यापारी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं. जानकारों का कहना है कि राजस्थान में सवाई माधोपुर के बाद सबसे अधिक अमरूद की खेती बूंदी में होती है. यही वजह है कि यहां का उत्पादन देशभर में अपनी पहचान बनाए हुए है.

व्यापारी बोले बूंदी के अमरूद में मिठास और स्वाद दोनों : राजस्थान के केकड़ी से आए व्यापारी पुखराज खारोल बताते हैं हम कई वर्षों से बूंदी से अमरूद खरीद रहे हैं. यहां की मिट्टी और मौसम की वजह से यहां का अमरूद बेहद मीठा और अच्छा होता है. इस बार पिछले साल की तुलना में बाजार भी काफी बेहतर है. पुखराज के अनुसार, वे प्रतिदिन 4 से 5 गाड़ियों में अमरूद खरीदकर विभिन्न राज्यों में भेजते हैं. वह बताते हैं कि इन दिनों किसानों से थोक में अमरूद 18 से 22 रुपए प्रति किलो के बीच खरीदे जा रहे हैं.

सीजन ने बढ़ाई मजदूरों की मांग : अमरूद की बढ़ती मांग का सीधा लाभ गांवों में मजदूरी कर रहे परिवारों को भी मिला है. पेड़ों से तुड़ाई करने वाले मजदूर रामलाल बताते हैं कि हम रोज 25 से 30 कैरेट अमरूद तोड़ते हैं. अगर मांग बढ़ती है तो मजदूरों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है. दिनभर में कई क्विंटल माल गाड़ियों में भरकर भेजा जाता है. हालांकि, बीच में मौसम खराब होने से कुछ दिनों के लिए बाजार सुस्त पड़ गया था, लेकिन अब स्थिति दोबारा सुधर गई है. किसान ओमप्रकाश का कहना है कि हाड़ौती क्षेत्र में सबसे अधिक अमरूद की खेती बूंदी जिले में होती है. यहां इलाहाबादी सफेदा और ताइवान किस्में प्रमुख हैं, जबकि किसान लखनवी-49, ललित और ईसार सफेदा किस्में भी लगा रहे हैं. इन किस्मों का उत्पादन भी अच्छा होता है और बाजार में इनकी मांग लगातार बनी रहती है.

हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा अमरूद उत्पादन केंद्र बूंदी : कृषि अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि बूंदी का अमरूद केवल एक फल नहीं, बल्कि क्षेत्र की पहचान और किसानों की आजीविका का मजबूत आधार है. सर्दियों के आगमन के साथ इस फल की मांग और सुगंध दोनों अपनी चरम पर हैं. सैकड़ों किसान अमरूद के बाग से सालाना लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं. बूंदी का अमरूद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका हैं.

आयुर्वेद भी मानता है 'स्वास्थ्य का खजाना' : शहर के बाजारों में पिछले कुछ दिनों से अमरूद की आवक बढ़ी है, जिससे हवा में इसकी मीठी सुगंध स्पष्ट महसूस की जा सकती है. सर्दी के मौसम में लोग घरों में फलों का चयन समझदारी से कर रहे हैं और अमरूद इसमें सबसे आगे हैं. जिला आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. सुनील कुशवाह बताते हैं कि अमरूद अत्यंत पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर फल है. आयुर्वेद में इसे शीतल, पित्तहर, कृमिनाशक और हृदय के लिए हितकारी माना गया है. इनके अनुसार, अमरूद में विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और खनिज पाए जाते हैं जो इसे 'प्राकृतिक दवा' बनाते हैं. सर्दियों में इसका सेवन इम्युनिटी बढ़ाता है, पाचन सुधारता है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है. इसके सेवन से कैलोरी मिलती है. कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है. इसमें कैल्शियम और आयरन भी होता है.