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सुरक्षा के पहरेदार या निजता पर वार? दिल्ली में घर और गाड़ियों में लग रहे सीसीटीवी-डैशकैम बढ़ा रहे कानूनी मुश्किलें

सुरक्षा के पहरेदार या निजता पर वार? सीनियर एडवोकेट नाहर सिंह और साहिल विरमानी ( ETV Bharat )

दिल्ली के सीनियर एडवोकेट साहिल विरमानी बताते हैं, ''दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों को कवर करने वाले सीसीटीवी सिस्टम के लिए 'दिल्ली सीसीटीवी सिस्टम विनियमन नियम, 2018' प्रभावी हैं. इसके तहत कई प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं.

सीनियर एडवोकेट नाहर सिंह यादव बताते हैं, ''दिल्ली में मकानों, दुकानों और बाजार परिसरों के बाहर सुरक्षा के नाम पर कैमरे इस तरह लगाए जा रहे हैं कि उनका दायरा पड़ोसियों के निजी कमरों, बालकनी या खिड़कियों तक पहुंच जाता है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 'निजता के अधिकार' को मूल अधिकार माना है. ऐसे में, किसी भी नागरिक की निजी जिंदगी में कैमरे के जरिए लगातार ताकझांक करना इस संवैधानिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है.'' उन्होंने बताया कि दिल्ली सीसीटीवी नियम, 2018 और आरडब्ल्यूए की सख्त गाइडलाइंस है.

ईस्ट दिल्ली के वार्तालोक अपार्टमेंट में रहने वाले राकेश सिंह बताते हैं अक्सर यहां पड़ोसियों में इस बात को लेकर कहासुनी होती रहती है. लेकिन कभी-कभार दूसरे की सीसीटीवी उनके लिए बड़ा मददगार साबित होता है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर हर घर, दुकान, अपार्टमेंट और सड़कों पर दौड़ते वाहनों में सीसीटीवी और डैशकैम (Dashcam) लगाने की होड़ मची है. लोग अपने आशियाने और वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए तकनीक का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन अनजाने में यह सुरक्षा कवच कानून के दायरे से बाहर जाकर दूसरों की निजता में सेंध लगा रहा है. स्थिति यह है कि थोड़ी सी लापरवाही आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है या भारी-भरकम जुर्माने का भागीदार बना सकती है. सुप्रीम कोर्ट से लेकर स्थानीय प्रशासन के कड़े नियमों के बावजूद आम जनता में इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कानूनी दायरों को लेकर भारी अज्ञानता देखने को मिल रही है.

वाहनों के डैशकैम: आगे की राह साफ, पर केबिन के अंदर खिंच सकती है कानूनी तलवार

सड़कों पर बढ़ते हादसों, बीमा दावों (Insurance Claims) और सुरक्षा के लिहाज से निजी व कमर्शियल वाहनों में डैशकैम का चलन तेजी से बढ़ा है. मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत डैशकैम लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट और इस्तेमाल को लेकर कड़े कायदे हैं.

ड्राइवर की नजर में बाधा (धारा 125): मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 125 के अनुसार, वाहन के शीशे पर किसी भी ऐसी वस्तु को लगाना अवैध है जो चालक के देखने के स्पष्ट रास्ते या वाहन के नियंत्रण में बाधा डाले. मोटर एक्सपर्ट नरेश शर्मा बताते हैं कि डैशकैम हमेशा रियर-व्यू मिरर के पीछे, ऊपर और केंद्रीय हिस्से में लगाया जाना चाहिए. ओला-उबर जैसी कैब या कमर्शियल वाहनों में आगे का रोड-व्यू रिकॉर्ड करना वैध है, लेकिन पैसेंजर-फेसिंग (केबिन के अंदर) कैमरे यात्रियों की मर्जी के बिना नहीं लगाए जा सकते. बंद केबिन के अंदर लगातार ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करना प्राइवेसी टॉर्च के तहत कानूनी मुकदमे को न्योता दे सकता है.

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 125 के अनुसार, वाहन के शीशे पर किसी भी ऐसी वस्तु को लगाना अवैध है जो चालक के देखने के स्पष्ट रास्ते या वाहन के नियंत्रण में बाधा डाले. मोटर एक्सपर्ट नरेश शर्मा बताते हैं कि डैशकैम हमेशा रियर-व्यू मिरर के पीछे, ऊपर और केंद्रीय हिस्से में लगाया जाना चाहिए. ओला-उबर जैसी कैब या कमर्शियल वाहनों में आगे का रोड-व्यू रिकॉर्ड करना वैध है, लेकिन पैसेंजर-फेसिंग (केबिन के अंदर) कैमरे यात्रियों की मर्जी के बिना नहीं लगाए जा सकते. बंद केबिन के अंदर लगातार ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करना प्राइवेसी टॉर्च के तहत कानूनी मुकदमे को न्योता दे सकता है. अदालत में साक्ष्य की मान्यता: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 के तहत डैशकैम की वीडियो फाइलें अदालत और बीमा दावों में वैध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं, बशर्ते वे प्रामाणिक, अनएडिटेड और उचित इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र के साथ हों.

सोशल मीडिया पर 'नेम एंड शेम' का खतरनाक ट्रेंड

सड़कों पर चलते समय पब्लिक प्लेस पर रिकॉर्डिंग करना तकनीकी रूप से स्वीकार्य है, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर लोगों की निजता की अपेक्षा कम होती है. एडवोकेट साहिल विरमानी के अनुसार हालांकि, सबसे बड़ी कानूनी चूक तब होती है जब लोग डैशकैम के फुटेज को बिना सोचे-समझे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं. किसी अन्य मोटर चालक, पैदल यात्री या वाहन का नंबर सार्वजनिक मंच पर डालकर उसे अपमानित करना या 'शर्मसार' करना अपलोड करने वाले को मानहानि, साइबर-उत्पीड़न या निजता के हनन के मुकदमों में फंसा सकता है. यदि ऐसे फुटेज को शेयर करना जरूरी भी हो, तो लोगों के चेहरे और गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को धुंधला (Blur) करना अनिवार्य है.

सीसीटीवी को लेकर दिल्ली सरकार ने हाल ही में लिया यह बड़ा फैसला

दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राजधानी में लगे सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क को बड़े स्तर पर अपग्रेड करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आदेश दिए हैं कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में से करीब 50 हजार पुराने कैमरों को बदला जाएगा. इन कैमरों की जगह अब लेटेस्ट तकनीक वाले हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे.

मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार, वर्तमान में जो कैमरे हटाए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश चीनी कंपनियों के हैं और सिम आधारित तकनीक पर चलते हैं. इन कैमरों की लाइफ लगभग 5-7 साल होती है, जिसे यह पूरा कर चुके हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों ने इन पुराने कैमरों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर भी चिंता जाहिर की थी. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल फुटेज रिकॉर्ड करना नहीं, बल्कि अपराध रोकना है. नए कैमरों के साथ डेटा शेयरिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तत्काल सूचना मिल सके. ये कैमरे बाजार, रिहायशी कॉलोनियों, प्रमुख सड़कों और व्यावसायिक केंद्रों पर विशेष प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाएंगे.

बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2018 में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में दो-दो हज़ार सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हुए थे. पहले चरण में 1.40 लाख कैमरे लगे और दूसरे चरण में वर्ष 2020 के बाद 1.30 लाख कैमरे लगाए गए. कुल 2.70 लाख कैमरे दिल्ली सरकार द्वारा लगे हुए हैं, जिनमें से करीब 50 हज़ार कैमरों को अब बदला जाएगा.

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