नेतरहाट आवासीय विद्यालय में जूनियर छात्रों से रैंगिंग का आरोप, अभिभावकों ने मामले की जांच के लिए डीसी को लिखा पत्र
लातेहार के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में जूनियर छात्रों की रैगिंग की जांच के लिए अभिभावकों ने डीसी को पत्र लिखा है.
Published : September 15, 2026 at 7:16 PM IST
लातेहार: झारखंड के प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय में जूनियर छात्रों के साथ रैंगिंग का आरोप अभिभावकों ने लगाया है. इस संबंध में अभिभावकों ने लातेहार डीसी के नाम एक आवेदन देकर मामले की जांच कराने की मांग की है.
लातेहार डीसी को सौंपा ज्ञापन
दरअसल, नेतरहाट आवासीय विद्यालय इन दिनों विवाद में चल रहा है. इसी बीच कुछ अभिभावकों ने लातेहार डीसी के नाम ज्ञापन सौंप कर आरोप लगाया है कि स्कूल में पढ़ने वाले जूनियर छात्रों के साथ विद्यालय के सीनियर छात्र रैगिंग कर रहे हैं.
जूनियर छात्रों के साथ मारपीट: अभिभावक
अभिभावकों का आरोप हैं कि जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. जिससे छात्र परेशान हैं. आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि छात्रों के साथ हॉकी स्टिक और डंडे से मारपीट की जाती है. इससे विद्यालय का माहौल खराब हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है.
साथ ही आवेदन में कहा गया है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाए. वहीं जो बच्चे इस संबंध में शिकायत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की जाए.
नहीं मिली शिकायत: प्राचार्य
इधर, रैंगिंग के संबंध में विद्यालय के प्राचार्य संतोष कुमार से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ कहा है कि इस संबंध में ना तो किसी छात्र ने और ना ही किसी अभिभावक ने उनसे कोई शिकायत की है. उन्होंने कहा कि आवेदन के संबंध में अभी ही जानकारी मिली है लेकिन आवेदन में ना तो किसी आश्रम का नाम है और ना ही किसी छात्र का. यदि आश्रम का नाम भी होता तो मामले की जांच तुरंत करवा लेते. स्कूल में कुल 21 आश्रम हैं.
उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार का कोई मामला है तो अभिभावक से अपील है कि वह पूरी जानकारी दें. आवेदन देने वाले अभिभावक और छात्र की गोपनीयता पूरी तरह बनाए रखते हुए मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
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