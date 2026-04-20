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अस्पताल में गार्ड ने लगाया मरीज को टांका, सुपरिटेंडेंट ने कहा- सभी स्टाफ करते हैं सहयोग

गार्ड ने लगाया टांका: जहां डॉक्टर या नर्स की बजाय माइनर ओटी में मौजूद गार्ड ने ही घायलों को टांका लगाने लगा. मरीज के परिजन ने थोड़ी आनाकानी भी की लेकिन वहां की हालत देखकर मजबूरन मान गए. सवाल उठता है कि अगर कोई अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता?

एक्सीडेंट में घायल हुए दोनों: असल में एनएच-727 पर बगहा-बेतिया मुख्य मार्ग में शास्त्री नगर स्थित रूबी गैस एजेंसी के पास टेंपो और पिकअप की टक्कर हो गई थी. हादसे में पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे चालक और एक सवार घायल हो गए. टेंपो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया.

क्या बोले प्रभारी सुपरिटेंडेंट?: इस मामले में अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर एके तिवारी ने बताया कि अनुमंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है. जिस वजह से मरीजों की संख्या जब अचानक बढ़ जाती है तो हमलोग सभी कर्मचारियों की मदद लेते हैं. आज सुबह भी मरीजों की संख्या बढ़ गई थी. वैसे डॉक्टरों की देखरेख में ही गार्ड या अन्य कर्मी सहयोग करते हैं.

बगहा अनुमंडलीय अस्पताल (ETV Bharat)

"अस्पताल में स्टाफ का घोर अभाव है. न ओटी असिस्टेंट ना ड्रेसर है. ऐसी स्थिति में बहुत सारे मरीज जब एक साथ आ जाते हैं तो उसमें सभी कर्मियों का सहयोग लिया जाता है. वो भी डॉक्टर की देखरेख में सब काम होता है. भारती जी वहां पर डॉक्टर हैं, आप भी देख सकते हैं."- डॉ. एके तिवारी, प्रभारी उपाधीक्षक, बगहा अनुमंडलीय अस्पताल

पहले भी लगते रहे हैं आरोप: अस्पताल में पहले भी कई बार अनियमितताएं सामने आ चुकी है. कभी गार्ड द्वारा सुई लगाने की शिकायत सामने आती है तो कभी समय पर डॉक्टरों के नहीं पहुंचने की शिकायत मिलती रही है. कई डॉक्टर रात में ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं, जबकि एक ही डॉक्टर पर 24 घंटे की जिम्मेदारी होती है. साथ ही जीएनएम द्वारा निजी सहायकों को रखने और सूचना बोर्ड पर डॉक्टरों के नाम नहीं लिखे जाने की भी शिकायतें सामने आई हैं.

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