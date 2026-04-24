ETV Bharat / state

रांची के जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या, दानपेटी से चोरी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय और पुलिस प्रशासन ( ईटीवी भारत )