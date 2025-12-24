छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा समाप्त
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 24, 2025 at 9:59 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में मंत्रीगणों एवं पुलिस अधिकारियों को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर यह फैसला लिया गया है. इसके साथ ही औपनिवेशिक परंपरा में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया गया है. गृह विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के नियमों में संशोधन किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद इस संदर्भ में विभाग के अधिकारियों को इस परंपरा की समीक्षा करने के आदेश दिए थे. उसके बाद गृह विभाग ने पुलिस बल को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त कर दिया है. अब उनकी कार्यक्षमता का उपयोग उनके मूल दायित्वों के पालन के लिए होगा. इसलिए यह संशोधन किया गया है.
सामान्य दौरों में सलामी की परंपरा समाप्त
जारी आदेश के तहत राज्य के भीतर सामान्य दौरों, आगमन-प्रस्थान एवं निरीक्षण के दौरान किसी भी मंत्री और पुलिस अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा. मंत्रियों के भ्रमण, दौरे या निरीक्षण के समय पूर्व में प्रचलित सलामी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.
राष्ट्रीय एवं राजकीय आयोजनों में जारी रहेगी परंपरा
यह प्रतिबंध राष्ट्रीय और राजकीय समारोहों पर लागू नहीं होगा. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), शहीद पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर), राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर), राजकीय समारोहों तथा पुलिस दीक्षांत परेड जैसे अवसरों पर औपचारिक सलामी की व्यवस्था रहेगी.
संवैधानिक पदों के लिए प्रोटोकॉल जारी
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार संवैधानिक पदों पर आसीन महानुभावों एवं विशिष्ट अतिथियों के लिए सलामी की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी. यह निर्णय शासन की प्रशासनिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.