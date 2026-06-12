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नीमराणा में गार्ड की हत्या मामला: दो आरोपी गिरफ्तार, वारदात के बाद हो गए थे फरार

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. स्कूल में लगे कैमरा को चेक किया, तो स्कूल में काम करने वाला माली और उसके साथ एक दूसरा वारदात में शामिल था. जिस पर पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. वहीं जांच में सामने आया कि मृतक सुभाष स्कूल में माली का काम करने वाले रामप्रसाद को लेट आने पर टोकता था. जिसके बाद गार्ड का टोकना माली को अखर गया और उसने अपने भाई रामानंद को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया.

बहरोड़: जिले के निंबाड़ा में 3 दिन पहले स्कूल गार्ड की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए थे. नीमराणा प्रशिक्षु आरपीएस पल्लवी गुप्ता ने बताया कि 9 जून को सूचना मिली कि एक निजी स्कूल के गार्ड की हत्या कर दी गई है.

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पहले पी शराब और उसके बाद दिया वारदात को अंजाम: प्रशिक्षु आरपीएस पल्लवी गुप्ता ने बताया कि वारदात वाली रात को हत्या के मुख्य आरोपी रामप्रसाद ने अपने भाई को स्कूल में बुलाया और उसके बाद शराब पी. शराब पीने के बाद गार्ड से दोनों भाई झगड़ा करने लगे. मामला बिगड़ने के बाद स्कूल माली ने अपने भाई रामानंद के साथ मिलकर डंडे और लोहे के पाइप से गार्ड सुभाष के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने मामले में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की और आरोपियों को गुरुग्राम से डिटेन कर शुक्रवार को गिरफ्तार किया.

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सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात: पुलिस ने बताया कि जब स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे चके किए गए, तो उसमें पूरी वारदात सामने आ गई. जिसमे दोनों आरोपी पहले लड़ाई–झगड़ा करते हैं और फिर पास पड़े डंडे और लोहे के पाइप से वार कर दिया. जिससे गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है. आरोपी रामप्रसाद पुत्र शीतलदास और रामानंद पुत्र शीतलदास दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.