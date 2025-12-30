ETV Bharat / state

धनबाद में गार्ड को बंधक बनाकर अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप लूटा, CCTV में कैद हुए चोर

धनबाद: जिले के खैतान चौक के पास जमनादास बिसेसर लाल ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया. घटना बीती रात कतरास थाना क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक, कतरास थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर घटना घटी. ज्वेलरी शॉप पर करीब 12 चोरों ने धावा बोलकर सबसे पहले गार्ड को बंधक बनाया फिर ज्वेलरी शॉप का शटर उखाड़कर जमकर लूट की.

सीसीटीवी फुटेज में नजर आए आरोपी

ज्वेलरी शॉप संचालक के पिता ने बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा घटना की जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि दुकान उनका बेटा संभालता है. अपराधी दुकान से सोना और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए. अपराधी कितने की ज्वेलरी अपने साथ ले गए हैं? ये कहना थोड़ा मुश्किल है. पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर 10 से 12 अपराधी नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बेटा शहर से बाहर गया हुआ है. बेटे के आने के बाद ही ज्वेलरी चोरी का आंकड़ा मिल पाएगा.