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केबिन में अलग कुर्सी न मिलने पर गार्ड ने आधे घंटे रोकी ट्रेन

गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे में एक गार्ड ने नियमों को चैलेंज करते हुए अपने लिए केबिन में अलग से कुर्सी की मांग को लेकर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को करीब आधे घंटे तक विलंबित कर दिया. इसकी वजह से जहां यात्री परेशान रहे वहीं पर रेलवे प्रशासन के सामने भी एक अलग तरह की समस्या खड़ी हुई. काफी हस्तक्षेप के बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन से या गार्ड ट्रेन को तो आगे बढ़ाया लेकिन आखिरकार वह देवरिया में जब पहुंचा तो उसके केबिन में एक छोटा टेबल उसे बैठने के लिए उपलब्ध कराया गया.



गार्ड की ट्रेन में कुर्सी की समस्या को लेकर रेलवे अधिकारियों के सामने आई असमंजस की स्थिति के संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि गार्ड ब्रेकवान में इनबिल्ट कुर्सी होती है. अलग से कुर्सी का प्रावधान नहीं है. उन्होंने बताया कि वैशाली ट्रेन की गोरखपुर स्टेशन पर विलंबन के मामले में पूर्व मध्य रेलवे को संबंधित गार्ड के विरुद्ध जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की संस्तुति की गई है.



गार्ड ने रेलवे के नियम को चैलेंज किया है. उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. उसकी वजह से यात्री परेशान हुए हैं और ट्रेन करीब 45 मिनट से अधिक समय तक स्टेशन पर खड़ी रही है. जानकारी के मुताबिक सोमवार को नई दिल्ली से ललितग्राम जा रही 15566 नंबर की वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड को जब गोरखपुर में कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने ट्रेन को आगे बढ़ाने से मना कर दिया. उसका कहना था कि जब चार्ज लिया था तो गार्डयान में कुर्सी नहीं थी. उसे एक कुर्सी उपलब्ध कराया जाए. कुर्सी के इंतजार में वह प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ा रहा. यही वजह है कि वह ट्रेन को आगे बढ़ने का सिग्नल नहीं दिया.



अंततः जब उसे कुर्सी नहीं मिली तो वह स्टेशन अधीक्षक को मेमो भेजकर ट्रेन लेकर आगे की ओर बढ़ा. इस दौरान ट्रेन करीब 50 मिनट गोरखपुर में विलंब हो गई. यह मामला आगे के स्टेशन तक गंभीर हुआ और जब यह गार्ड ट्रेन लेकर देवरिया स्टेशन पर पहुंचा तो प्रबंधन ने उसे छोटा सा टेबल उपलब्ध कराया. इस पर बैठकर गार्ड ने बरौनी तक अपनी ड्यूटी निभाई. वैशाली ट्रेन के विलंबित होने से उसके पीछे आ रही लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के यात्रियों को भी देरी का सामना करना पड़ा. वह भी करीब एक घंटे विलंबित हो गई और यात्री परेशान रहे.फिलहाल इस मामले में पूर्वोत्तर रेलवे प्रबंधन ने पूर्व मध्य रेलवे को संबंधित गार्ड के विरुद्ध जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की संस्तुति की बात कही है.





