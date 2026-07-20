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GTB अस्पताल में भर्ती मरीज पर गिरने से मौत, जांच टीम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

जीटीबी अस्पताल में पंखा गिरने की घटना ( ETV Bharat )