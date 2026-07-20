GTB अस्पताल में भर्ती मरीज पर गिरने से मौत, जांच टीम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट
गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 18 जुलाई को इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज पर पंखा गिरने से 3 घंटे बाद उसकी मौत हो गई थी.
Published : July 20, 2026 at 7:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली जीटीबी हॉस्पिटल में मरीज पर छत का पंखा गिरने और कुछ घंटे बाद उसकी मौत के मामले के बाद सोमवार को डीडीसी चेयरमैन एवं रोहतास नगर विधायक जितेंद्र महाजन ने एसडीएम गोकुलपुरी चंद्रशेखर और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई गंभीर खामियां सामने आईं. सातवें फ्लोर पर मेडिसिन वार्ड से लेकर अन्य मंजिलों तक कई जगह एसी बंद मिले, जबकि फायर सेफ्टी के इंतजाम भी सवालों के घेरे में नजर आए.
निरीक्षण के दौरान टीम सातवीं मंजिल स्थित वार्ड नंबर 27 पहुंची, जहां शनिवार रात इलाज के दौरान एक मरीज पर छत का पंखा गिरा था. इसी वार्ड में मरीज की कुछ घंटे बाद मौत हो गई थी. मौके पर देखा गया कि वार्ड में गर्मी से मरीज और तीमारदार परेशान थे. कई एसी लंबे समय से बंद पड़े हैं. कुछ मरीजों के परिजन राहत के लिए अपने घरों से टेबल फैन लाकर इस्तेमाल कर रहे थे. अस्पताल में रोजाना भारी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाएं उसके अनुरूप नहीं दिखीं.
जीटीबी अस्पताल में पंखा गिरने की घटना
निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी व्यवस्था भी लचर मिली. कई स्थानों पर फायर होज रील बॉक्स (कांच वाले बॉक्स) क्षतिग्रस्त थे और उनमें रखे जाने वाले पानी के पाइप की जगह कूड़ादान बना दिए गए थे. विधायक ने इस पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा. उन्होंने पूछा कि जब अस्पताल में रोज हजारों मरीज आते हैं तो सुरक्षा और रखरखाव की ऐसी स्थिति क्यों है.
बदहाल इंतजाम देख अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट
पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता (एई) जगबीर सिंह ने बताया कि नए एसी लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है और जल्द काम शुरू कराया जाएगा. हालांकि अस्पताल के रखरखाव और नियमित मेंटेनेंस को लेकर अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सका.
एसडीएम गोकुलपुरी चंद्रशेखर ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. पंखा गिरने की घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवालों के बीच यह निरीक्षण कई नई खामियों को सामने लेकर आया है. अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इन कमियों को दूर करने के लिए कितनी तेजी से कार्रवाई करता है.
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