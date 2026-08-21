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लाठीचार्ज से लेकर 307 के केस तक, HSGPC अध्यक्ष ने प्रशासन से पूछे तीखे सवाल, बोले- "पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई?"

HSGPC के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ( ETV Bharat )