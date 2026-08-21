ETV Bharat / state

लाठीचार्ज से लेकर 307 के केस तक, HSGPC अध्यक्ष ने प्रशासन से पूछे तीखे सवाल, बोले- "पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई?"

श्री पंजोखड़ा साहिब विवाद में HSGPC अध्यक्ष झिंडा ने 307 केस, लाठीचार्ज और प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए.

Shri Panjokhra Sahib dispute
HSGPC के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में श्री पंजोखड़ा साहिब विवाद को लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGPC) के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर कमेटी का पक्ष रखते हुए कहा कि, "न्याय की मांग को लेकर संगत को सड़क पर उतरना पड़ा.7 अगस्त से 307 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की जा रही थी, लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. 13 अगस्त को हजारों की संख्या में संगत एकत्र हुई और जीटी रोड जाम करने का फैसला लिया गया."

दो घंटे में दर्ज हुआ केस: HSGPC अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जीटी रोड जाम होने के करीब दो घंटे के भीतर ही दो लोगों के खिलाफ 307 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया. उन्होंने कहा कि, "जब सड़क जाम के बाद इतनी जल्दी केस दर्ज हो सकता है तो सामान्य परिस्थितियों में न्याय के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ा?"

HSGPC अध्यक्ष ने प्रशासन से पूछे तीखे सवाल (ETV Bharat)

लाठीचार्ज पर भी सवाल: झिंडा ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस और संगत के बीच हुए टकराव तथा लाठीचार्ज का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि, "कार्रवाई में कई लोग घायल हुए. पुलिस की कार्रवाई में बुजुर्गों और युवाओं को भी चोटें आईं. प्रशासन को पर्याप्त चेतावनी देने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए था."

सीएम से बातचीत के बाद बनी सहमति: अध्यक्ष ने बताया कि, "मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के बाद विवाद सुलझाने को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति बनी है. 23 अगस्त तक गिरफ्तार युवकों की जमानत, दर्ज मामलों को रद्द करने की प्रक्रिया और अस्पताल में उपचाराधीन युवक के इलाज का खर्च उठाने समेत अन्य मुद्दों पर सहमति बनी है." वहीं, झिंडा ने गुरसिमरन मंड और उसके बेटे की गिरफ्तारी की मांग दोहराई. हालांकि उन्होंने कहा कि यदि संबंधित पक्ष लिखित रूप से माफी मांगता है तो गिरफ्तारी की मांग पर पुनर्विचार किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा घटना: HSGMC ने की गिरफ्तार सिखों की रिहाई की मांग, सीएम से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल

TAGGED:

HSGPC JAGDISH SINGH JHINDA
GT ROAD BLOCKADE
SIKH COMMUNITY PROTEST HARYANA
GURSIMRAN MAND
SHRI PANJOKHRA SAHIB DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.