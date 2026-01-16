स्पेन, इटली, पोलैंड, पुर्तगाल के वैज्ञानिकों संग मिलकर दवाओं पर शोध करेंगे जीएसवीएम के डॉक्टर
छह देशों के वैज्ञानिकों ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के प्राचार्य संग किया निरीक्षण.
कानपुर: गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) के डॉक्टर्स जहां मरीजों का अत्याधुनिक सुविधाओं वाली मशीनों से इलाज करते हैं, वहीं अब वह दिन दूर नहीं, जब वे छह देशों के वैज्ञानिकों संग मिलकर दवाओं पर शोध शुरू करेंगे. इसके लिए रोडमैप बन चुका है. शुक्रवार को स्पेन, इटली, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवानिया, चेक रिपब्लिक समेत अन्य देशों के वैज्ञानिक मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहां उन्होंने प्राचार्य डॉ. संजय काला, फार्मेसी विभागाध्यक्ष डॉ.अजय शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक सीमा द्विवेदी व अन्य के साथ कॉलेज का निरीक्षण किया. उन्होंने कॉलेज के अलावा सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली.
इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की ओर से बनी लैब को देख वैज्ञानिक संतुष्ट हुए. इस पूरे मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि अब हमारे डॉक्टर्स छह देशों के वैज्ञानिकों संग शोध कार्य करेंगे. इस कवायद को लेकर पिछले कई माह से बातचीत जारी थी. शुक्रवार को वैज्ञानिकों से कई बिंदुओं पर संवाद हुआ. ड्रग डेवलपमेंट के अलावा कैंसर फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी समेत अन्य विषयों पर वह स्टूडेंट-फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम करने को भी तैयार हैं.
फार्मेसी विभागाध्यक्ष डा.अजय शर्मा के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने भरोसा दिया है कि वह जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर मेडिकल छात्रों को अपनी ओर से टिप्स देंगे. शोध संबंधी कार्यों में भी मदद करेंगे. जो वैज्ञानिक आए थे, उनमें चेक रिपब्लिक से डॉ. प्रेमिसल, स्लोवानिया से डॉ. लूसिजा, पीटरलिन मैसिक, स्पेन से डॉ. एलेजेंद्रो, पुर्तगाल से डॉ. फर्नांडो, पोलैंड से डॉ. फिलिप व इटली से एसो. प्रो. क्लाउडियो शामिल रहेय
ललितपुर में योगी सरकार बनवा रही सूबे का पहला ड्रग पार्क: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि, सूबे में योगी सरकार ललितपुर में पहला ड्रग पार्क बनवा रही है. जल्द उक्त देशों के वैज्ञानिकों संग मिलकर ड्रग डेवलपमेंट पर काम शुरू करेंगे. इससे ये फायदा होगा, जब सूबे का पहला ड्रग पार्क बनकर तैयार होगा तो उसमें जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की अहम भूमिका होगी. उन्होंने कहा ति ये प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है. यहां हम दवाएं जरूर बनाएंगे.
