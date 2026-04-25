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GSVM मेडिकल कॉलेज की रिसर्च; आंखें, किडनी, लीवर और दिल तक खराब कर रहा मोटापा

आंखें, किडनी, लीवर और दिल तक खराब कर रहा मोटापा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज (GSVM) के मेडिसिन विभाग में हुए रिसर्च में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. शोध में पता चला है कि मोटापा (Obecity) शरीर के कई अंग जैसे किडनी, लीवर, हर्ट और आंखों तक को प्रभावित करता है. ऐसे में मोटापे की बीमारी से हर हाल में बचना जरूरी है. GSVM मेडिसिन विभाग के सीनियर डॉ. एसके गौतम ने बताया कि उन्होंने 196 मरीजों पर शोध किया. मरीजों की स्थिति का आंकलन किया गया गया तो सभी का बॉडी मास इंडेक्स मानक से अधिक मिला. वह मोटापे से तो जूझ ही रहे थे, कहीं न कहीं उनके दूसरे अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था. उन्होंने बताया कि लगभग डेढ़ साल तक चली स्टडी के बाद सामने आया कि 37% मरीजों की किडनी प्रभावित थी. 23.38% मरीजों में आंखों की दिक्कतें शुरू हो चुकी थीं. 55% मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था. 40% मरीजों में कार्डियो वैस्कुलर डिजीज पनप चुकी थी. डॉ. एसके गौतम ने कहा कि जब इन सभी मरीजों की रिपोर्ट को बेहतर बनाने की दिशा में कवायद शुरू की तो सभी को थोड़े-थोड़े अंतराल में आराम आ गया. इसके बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए. सभी को सलाह दी गई कि वह अपनी दवाएं समय से खाते रहें. मोटापा बढ़ाने वाली चीजों से पूरी तरह दूर रहें. इसके लिए वह नियमित रूप से अपना बॉडी मास इंडेक्स (BMI) कैलकुलेट करते रहें. डॉ. एसके गौतम . (Video Credit: ETV Bharat)