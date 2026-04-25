ETV Bharat / state

GSVM मेडिकल कॉलेज की रिसर्च; आंखें, किडनी, लीवर और दिल तक खराब कर रहा मोटापा

GSVM मेडिसिन विभाग के सीनियर डॉ. एसके गौतम ने बताया कि उन्होंने 196 मरीजों पर शोध किया.

आंखें, किडनी, लीवर और दिल तक खराब कर रहा मोटापा.
आंखें, किडनी, लीवर और दिल तक खराब कर रहा मोटापा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 7:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज (GSVM) के मेडिसिन विभाग में हुए रिसर्च में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. शोध में पता चला है कि मोटापा (Obecity) शरीर के कई अंग जैसे किडनी, लीवर, हर्ट और आंखों तक को प्रभावित करता है. ऐसे में मोटापे की बीमारी से हर हाल में बचना जरूरी है.

GSVM मेडिसिन विभाग के सीनियर डॉ. एसके गौतम ने बताया कि उन्होंने 196 मरीजों पर शोध किया. मरीजों की स्थिति का आंकलन किया गया गया तो सभी का बॉडी मास इंडेक्स मानक से अधिक मिला. वह मोटापे से तो जूझ ही रहे थे, कहीं न कहीं उनके दूसरे अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था.

उन्होंने बताया कि लगभग डेढ़ साल तक चली स्टडी के बाद सामने आया कि 37% मरीजों की किडनी प्रभावित थी. 23.38% मरीजों में आंखों की दिक्कतें शुरू हो चुकी थीं. 55% मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था. 40% मरीजों में कार्डियो वैस्कुलर डिजीज पनप चुकी थी.

डॉ. एसके गौतम ने कहा कि जब इन सभी मरीजों की रिपोर्ट को बेहतर बनाने की दिशा में कवायद शुरू की तो सभी को थोड़े-थोड़े अंतराल में आराम आ गया. इसके बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए.

सभी को सलाह दी गई कि वह अपनी दवाएं समय से खाते रहें. मोटापा बढ़ाने वाली चीजों से पूरी तरह दूर रहें. इसके लिए वह नियमित रूप से अपना बॉडी मास इंडेक्स (BMI) कैलकुलेट करते रहें.

डॉ. एसके गौतम . (Video Credit: ETV Bharat)

अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2025 तक हुआ शोध: डॉ. एसके गौतम ने बताया कि हमने मोटापे को लेकर 196 मरीजों पर अप्रैल 2024 में रिसर्च करना शुरू किया था. अक्टूबर 2025 तक यह रिसर्च संचालित रहा.

इस दौरान जैसे-जैसे मरीजों की जांचें होती गईं, उन्हें हमने अर्ली डिटेक्ट की श्रेणी में रखा. इसके बाद चरणबद्ध ढंग से मरीजों का इलाज किया गया, जिससे उन्हें आराम मिल गया.

कैसे चेक कर सकते हैं BMI: GSVM मेडिकल कॉलेज के डॉ. एसके गौतम ने बताया कि अगर आपको लग रहा है आप मोटे हो रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन पर BMI कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं. इसमें आपको अपने वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वेयर का फॉर्मूला लागू करना होगा.

उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की स्टडी के मुताबिक आपका BMI अगर 25 से कम है, तो यह नॉर्मल स्थिति है. 25 से अधिक है तो आप ओवरवेट हैं. वहीं, 30 से अधिक होने पर इसे हम ओबेसिटी कहेंगे.

भारतीय स्टडी के मुताबिक यह आंकड़ा 23 ही है. ऐसे में अगर आपका BMI 23 से अधिक है तो आप ओवरवेट होकर ओबेसिटी तक पहुंचने वाले हैं. इसलिए अपने BMI को 23 से कम रखें.

यह भी पढ़ें: सीएम योगी बोले- जातिवाद के नाम पर देश को लूटने वाले राष्ट्रद्रोहियों से सावधान रहें

TAGGED:

OBESITY ROOT OF MANY DISEASES
GSVM MEDICAL COLLEGE KANPUR
RESEARCH ON OBESITY KANPUR
MEDICAL HEALTH NEWS TODAY UPDATES
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.