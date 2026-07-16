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GSVM मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत

कानपुर: अपनी परवाह किए बिना, दूसरों की जिंदगी बचाने वाले चिकित्सक की गुरुवार को हार्टअटैक से मौत हो गई. शहर के जीएसवीएम मेडिकल कालेज के अस्थि रोग विभाग में काम करने वाले जूनियर रेजीडेंट डा.विनोद कुमार बिंद की सुबह पांच बजे बिगड़ी थी तबीयत.

उन्होंने बताया कि डा.बिंद 15 जुलाई की रात इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे. सुबह करीब पांच बजे उनके पेट के ऊपरी भाग में तेज दर्द उठा. फौरन ही उनकी ईसीजी समेत अन्य जांचें की गईं, जो सामान्य थीं. लेकिन, उनकी तबियत लगातार बिगड़ती चली गई. मेडिकल कालेज के डॉक्टर्स विशाल गुप्ता व अन्य ने उनकी हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए सीपीआर देकर व अस्थायी पेसमेकर देकर उन्हें बचाने का प्रयास किया, पर उनकी स्थिति बेहतर नहीं हो रही थी.

इसके बाद उनको कार्डियोलॉजी शिफ्ट करने के लिए स्वरुप नगर पुलिस की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए एएलएस एम्बुलेंस के माध्यम से कॉर्डियोलॉजी लाया गया. जहां, उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. इस दौरान मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा.संजय काला, उप प्राचार्य डा.रिचा गिरी समेत अन्य फैकल्टी सदस्य उपस्थित रहे. वहीं, डा.बिंद की मौत के बाद से जीएसवीएम मेडिकल कालेज में सन्नाटा पसरा हुआ है.