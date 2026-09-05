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GSVM कानपुर के एमबीबीएस छात्र ने डेवलप किया बेंजीमाइडेजोल कंपाउंड, कैंसर की दवाओं के लिए महत्वपूर्ण

लखनऊ के रहने वाले एमबीबीएस छात्र कुंवर दिव्यांश सिंह के शोध को अंतरराष्ट्रीय जर्नल स्प्रिंगर नेचर में प्रकाशित किया गया है.

अंतरराष्ट्रीय जर्नल स्प्रिंगर नेचर में शोध पब्लिश.
अंतरराष्ट्रीय जर्नल स्प्रिंगर नेचर में शोध पब्लिश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 8:08 PM IST

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कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) के एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र ने शोध करते हुए एक ऐसा कंपाउंड विकसित किया है, जो कैंसर, एंटी वायरल, एंटी फंगल समेत अन्य दवाओं में अपनी अहम भूमिका निभाएगा. लखनऊ के रहने वाले एमबीबीएस छात्र कुंवर दिव्यांश सिंह के इस शोध को अंतरराष्ट्रीय जर्नल स्प्रिंगर नेचर में प्रकाशित भी कर दिया है.

कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला ने कहा, एमबीबीएस दूसरे वर्ष के छात्र के शोध को अंतरराष्ट्रीय जर्नल में स्थान मिलना एक बड़ी उपलब्धि है. एक दवा में कई कंपाउंड होते हैं। सभी की अपनी-अपनी भूमिका होती है. वहीं, एमबीबीएस छात्र कुंवर दिव्यांश सिंह ने बताया, जिस बेंजीमाइडेजोल कंपाउंड (एक प्रकार का हेटेरोएरोमैटिक कंपाउंड) को विकसित किया है, उसके लिए उन्होंने मेडिसिनल इंप्लांट कंपाउंड स्टिमुलेशन तकनीक की मदद ली.

उन्होंने कहा, जिस कंपाउंड को तैयार किया गया, वह एक पैरेंट कंपाउंड है. अभी उसका मॉडिफिकेशन बाकी है. लेकिन, शोध से ये बात सामने आ गई है कि यह कैंसर की दवाओं में अपनी खास भूमिका निभा सकता है. यह दवाओं के लिए एक उपयोगी कंपाउंड है. इसके लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी क्रियान्वित की गईं, जिसके सफल और सार्थक परिणाम मिले.

कुंवर दिव्यांश ने बताया, जब हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, तो उसमें उसके स्तर के मुताबिक दवाएं शुरू की जाती हैं. उन दवाओं में जो कंपाउंड्स होते हैं, उनका अपना रोल होता है. ऐसे में जो बेंजीमाइडेजोल है, वह एक असरकारक कंपाउंड साबित हुआ है. अभी इसके परीक्षण चल रहे हैं.

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